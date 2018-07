Post Scriptum - heute live auf MAX - Die Beta der Shooter-Hoffnung live bei GameStar-Insider

Gleich doppelt historisch wird es heute Abend ab 18 Uhr auf unserem Livestream-Kanal MAX. Zum einen weil Johannes Rohe und Alexander Beck mit der brandneuen Vorbesteller-Beta des Taktik-Shooters Post Scriptum: The Bloody Seventh in den Zweiten Weltkrieg eintauchen, zum anderen weil wir damit den Start unseres neuen Streaming-Formats GameStar Insider feiern.

Jeden Freitag wollen wir euch bei GameStar-Inside einen besonderen Einblick in die Welt der Spiele bieten. Wir wollen Entwickler einladen, exklusive Vorabversionen zocken, die brennendsten Fragen zu euren Lieblingsspielen beantworten und dabei natürlich gemeinsam mit euch jede Menge Spaß haben.

Den Anfang machen wie erwähnt Johannes und Alex, die euch eine Geschichtsstunde bieten, die ihr in der Schule so garantiert nie erlebt habt. Während Johannes sich im Spiel durch die Operation Market Garden ballert und erklärt, warum Post Scriptum für ihn eine der Shooter-Hoffnungen des Jahres ist, gibt euch unser Hobby-Historiker und Taktik-Experte Alex einen Einblick in den historischen Hintergrund des Spiels.

Los geht's heute Abend um 18 Uhr auf unserem Twitch-Kanal MAX.

Und falls ihr schon früher einschalten wollt: Von 14 bis 18 Uhr zocken wir auf MAX Platz 1 und 2 unserer besten PC-Spiele aller Zeiten.

