Noch ein Prequel zu Game of Thrones soll kommen, diesmal gehts viel weiter in der Zeit zurück

Hunderte Jahre vor Daemon Targaryen begann die Herrschaft des Hauses der Drachen, eine neue Serie könnte die Machtergreifung abbilden. (Quelle: HBO Entertainment)

Im Fahrwasser des Riesenerfolgs von House of the Dragon, - auch wenn die Serie von The Last of Us übertroffen worden ist - ist es wenig überraschend, dass die Pläne von HBO weiter reifen: Aus zwei Serien auf Grundlage der Werke von George R.R. Martin soll ein ganzes Serien- und Filmuniversum werden.

Wie Variety berichtet, werde in Führungskreisen bei HBO ernsthaft über eine Serie rund um die Eroberung von Westeros durch Aegon Targaryen 300 Jahre vor Jon Snows Kampf gegen die weißen Wanderer diskutiert. Als Basis würde der Quasi-Historienroman von Goerge R.R. Martin Feuer und Blut dienen.

Glaubhafte Gerüchte....

Das Filmstudio sei bemüht, alsbald in Produktion zu gehen und suche derzeit nach einem Autor. Nun kann sich Variety nur auf exklusive Quellen berufen und keinerlei Beweise vorlegen, doch wirkt das Gerücht glaubhaft. Denn wie auch IGN aufgreift, waren zeitweise 15 verschiedene Konzepte in der Evaluierung. Garantiert ist nichts, aber das dieser epische Moment in der Geschichte von Martins Welt ernsthaft als Serienhintergrund erwogen wird, überrascht kaum.

Story: Die Handlung dieser Prequelserie würde einen Krieg von bisher noch nie gezeigter Bildgewalt rund um die sieben Königreiche begleiten. Letztendlich okkupiert Aegon gemeinsam mit seinen Schwester-Ehefrauen Visenya and Rhaenys sechs der sieben Königreiche - nur Dorne kann widerstehen.

Über all den Schlachten thronen - buchstäblich - die Drachen der drei. Hier könnten Fans sich also sicherlich auf reichlich schuppige Feueraction freuen.

Ein Film, zur Einleitung?

Des Weiteren schreibt Variety, dass HBO-intern darüber nachgedacht werde, ob es nicht sinnvoll sei, gemeinsam mit Warner Bros eine derart weitreichende Handlung mit einem Feature-Film einzuleiten. Doch auch diese Überlegen seien im Fluss .

Freut ihr euch? Könnt ihr gar nicht genug Serien aus dem George R.R. Martins Universum bekommen? Oder habt ihr eigentlich schon genug und würdet euch eher wünschen, dass der Autor endlich mal seine Buchserie beendet, ohne sich weiter von HBO ablenken zu lassen? Habt ihr da überhaupt noch Hoffnung? Wen würdet ihr euch - sollte es nötig werden - als Erbe Martins wünschen, der oder die die Serie beendet? Viele Fragen, schreibt uns doch eure Antworten darauf in die Kommentare!