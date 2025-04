Prime Gaming im April 2025: Mit dem kontroversesten Teil einer fantastischen Open-World-Trilogie

Im April 2025 gibt's eine kontroverse Open-World mit einer fantastischen Story.

Im April 2025 könnt ihr euch mit 23 Titeln wieder über eine mächtige Summe an Spielgeschenken freuen, für die ihr sonst bares Geld zahlen müsstet. In diesem Monat erhaltet ihr etwa mit Mafia 3 in der Definitive Edition die ultimative Vorbereitung für die kommende Veröffentlichung von The Old Country.

Wie immer gibt’s die Spiele als Keys für verschiedene Plattformen wie Epic, GOG oder über die Amazon Games App. Abholen könnt ihr sie auf der offiziellen Website von Amazon Prime Gaming:

Highlight: Mafia 3 - Definitive Edition

22:14 Mafia 3 - E3-Gameplay-Trailer: 20 Minuten Action, Story & Missionen

Genre: Open-World-Shooter | Release: Mai 2020 | Entwickler: Hangar 13

Mafia 3 schreibt das Jahr 1968 und erzählt die Geschichte des jungen Veteranen Lincoln Clay. Nachdem dieser aus Vietnam zurückkehrt, möchte er eigentlich seiner kriminellen Vergangenheit den Rücken zuwenden. Doch dann wird seine Wahlfamilie von der italienischen Mafia verraten und ausgelöscht. Getrieben von Rache gründet er eine neue Gangster-Familie und übt durch Cleverness und blutrünstiger Gewalt Vergeltung an den Verantwortlichen.

Mafia 3 konnte in unserem Test mit 72 Punkten nur teilweise überzeugen und markiert damit das Schlusslicht der Gangster-Trilogie. Grund dafür sind vor allem massive technische Mängel und Bugs, die leider auch mit der ansonsten gelungenen Definitive-Edition nicht komplett ausgeräumt werden konnten.

Doch die emotionale Geschichte in den durch den Kalten Krieg gespaltenen USA sowie dem vorherrschenden Rassismus begeistert uns heute genau wie damals und ist so aktuell wie nie zuvor. Unser Redaktionsleiter Dimi hat bereits vor vier Jahren die Lanze für Mafia 3 gebrochen und verrät in seiner Kolumne, warum ihr dem Spiel unbedingt eine Chance geben solltet.

Alle kostenlosen Spiele im April 2025 im Überblick

Unser Highlight haut euch nicht aus den Socken? Das ist zwar schockierend, jedoch kein Problem! In der folgenden Liste verraten wir euch alle weiteren kostenlosen Spiele im April 2025 sowie für welche Plattformen die Keys gelten.

Jetzt verfügbar:

Mafia 3: Definitive Edition [GOG Code]

Minecraft Legends [Xbox and PC via Microsoft Store Code]

Gravity Circuit [Amazon Games App]

Paleo Pines [Amazon Games App]

Clouds & Sheep 2 [Amazon Games App]

1:30 Minecraft Legends: Gameplay-Trailer zeigt Basenbau, PvP und verrät das Releasedatum

10. April

17. April

24. April

Thief Gold [GOG Code]

Troublemaker [Epic Games Store]

Kraken Academy!! [Amazon Games App]

Priest Simulator: Vampire Show [Epic Games Store]

Mit Titeln wie Minecraft Legends und Endless Space kommen im April 2025 auch Strategie-Fans auf ihre Kosten. Das gilt übrigens auch für Abonnentinnen und Abonnenten des Game Passes. Dort erscheint im neuen Monat mit Commandos: Origins eines der vielversprechendsten Echtzeit-Taktik-Spiele des Jahres. Welche Titel euch in dem Abo noch erwarten, erfahrt ihr in der Box oben.