Star Wars: Ein neues Strategiespiel wird bald enthüllt und die geleakten Bildern könnten glatt aus XCOM stammen

Erste Bilder zum neuen Star-Wars-Spiel einiger ehemaligen XCOM-Macher sind geleakt. Das Bild hier stammt aus der Star-Wars-Mod [WOTC] Star Wars: Clone Troopers von Refined und Grimhart für XCOM 2.

Seit 2022 warten wirsehr geduldig darauf zu sehen, an was für einem Star-Wars-Spiel das neu gegründete Studio Bit Reactor gerade schraubt. Der Titel wurde damals zusammen mit zwei weiteren Spielen von EA und Respawn angekündigt. Eins davon war das bereits erschienene Action-Adventure Star Wars Jedi: Survivor, das andere ein inzwischen eingestellter Ego-Shooter.

Zu dem versprochenen Strategiespiel gab es aber in all der Zeit keine Neuigkeiten. Jetzt wissen wir, dass das Rundentaktik-Spiel zum ersten Mal am 19. April auf der Star Wars Celebration in Chiba (Japan) präsentiert wird.

Doch obwohl es bis dahin noch ein wenig dauert, sind schon jetzt erste Screenshots geleakt:

Star Wars: Enemy Unknown

Schon bei der Ankündigung war die Hoffnung groß, dass es sich durchaus um ein Taktikspiel im Geiste von XCOM 2 handeln könnt. Immerhin besteht Bit Reactor zu großen Teilen aus ehemaligen Firaxis-Mitarbeitern. Jetzt ist nahezu bestätigt worden, dass es genau das wird.

Die Bilder schreien geradezu nach XCOM. Sowohl die Darstellung des Gefechts, als auch die üblichen Overwatch-Kegel und die Verwaltung einer Operationsbasis finden sich genau so in XCOM. Selbst der Grafikstil erinnert stark an den etwas comic-haften XCOM-Look.

Entdeckt wurden die Screenshots von der Webseite Mp1st, die laut eigener Angaben auf das Protfolio eines Künstlers bei Bit Reactor gestoßen sind. Die Screenshots werden auf Mitte 2023 datiert und sind damit bereits extrem veraltet. Gerade was das Interface und die Menüs angeht, wird sich seither eine Menge getan haben.

Was die Bilder noch verraten

Da die Bilder wie erwähnt recht alt sind, sollten alle Infos daraus mit Vorsicht genossen werden. Wir fassen hier trotzdem ein paar Details zusammen, die uns interessant erscheinen und die sehr gut auch für das fertige Produkt gelten könnten. Garantiert ist davon allerdings nichts:

Die Epoche: Die Screenshots zeigen ein paar spannende Szenen. Denn auf den ersten Blick befinden wir uns in den Klonkriegen. Immerhin sehen wir hier ein paar klassische Klontruppen rumlaufen. Allerdings sind in den Screenshots die Truppen offenbar Feinde des Spielers, der neben Mandalorianern auch einen Jedi ins Feld führt. Das Spiel ist also offenbar nach Order 66 angesiedelt, aber noch vor der Herrschaft des Imperiums. Womöglich erleben wir hier also den Aufstieg dieser Diktatur und stellen uns ihr mit einer Widerstandstruppe in den Weg.

Anscheinend ziehen ein paar bekannte Charaktere in die Schlacht. Auf einem Screenshot ist ein Bild von Bo-Katan Kryze zu sehen, einer Mandalorianerin, die Fans aus Clone Wars und The Mandalorian kennen. Bei dem anderen Mandalorianer könnte es sich um Paz Vizsla handeln, der ebenfalls in The Mandalorian einen Auftritt hatte. Wer der Jedi sein könnte, ist nicht gut genug zu erkennen. Bei der Togruta in dem Bild mit der Operationsbasis kommt natürlich Ahsoka Tano in den Sinn, aber exakte Hinweise darauf gibt es nicht. Konsole: Die Spielszenen wurden offenbar auf einer Konsole aufgenommen, oder mit einem Gamepad bedient. Darauf deutet in einer Szene unten Rechts der abgebildete Knopf hin, der den Zug beendet. Das ist der View-Button des Xbox-Controllers.

Ob das alles wirklich so kommt, wissen wir in wenigen Wochen, wenn das Spiel ganz offiziell enthüllt wird. Wir sind dann natürlich direkt für euch am Start und versuchen alle Infos rund um das neue Strategiespiel herauszubekommen. Der Projektname lautet im Übrigen Bruno , aber ziemlich sicher wird das Spiel zum Release dann einen anderen Namen tragen.

Apropos Release: Es kann gut sein, dass das Spiel noch dieses Jahr erscheint. Es wird schon seit mindestens 2022 daran geschraubt und die Screenshots von 2023 wirken recht fortgeschritten. Garantieren können wir das aber natürlich ebenfalls nicht.