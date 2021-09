Auf die Frage, wie echt die Grafik denn aussehen soll, haben die Entwickler von Ride 4 wahrscheinlich mit Ja geantwortet. Diesen Eindruck weckt zumindest ein Video des Rennspiels, welches bereits 2020 veröffentlicht wurde. Denn mit den höchsten Grafikeinstellungen auf der PS5, in 4K und mit 60fps sieht der Motorrad-Titel unverschämt echt aus.

Echt oder einfach nur richtig gute Grafik?

Ursprung des kleinen Internetphänomens stellt ein YouTube-Video des Kanals Joy Of Gaming dar. Seit dessen Veröffentlichung am 19. September 2021 konnte der Clip fast drei Millionen Aufrufe generieren. Kein Wunder, sehen die Aufnahmen wirklich unverschämt gut aus und lassen so daran zweifeln, ob es sich nicht doch um ein GoPro-Video handelt.

So kommt hinter dem Steuer eines Motorrads ein richtiges Geschwindigkeitsgefühl auf, während sich in nassen oder metallenen Oberflächen die Spielwelt spiegelt. Der realistische Look von Armatur und den Seitenspiegeln kommen dem natürlich nur zugute. Werft aber am besten einfach mal selbst einen Blick in das Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Zu dem Hype um die Aufnahme dürften aber zweifelsohne diverse Down- und Uploads auf anderen Seiten und sozialen Netzwerken beigetragen haben. Immerhin kommt es dabei oft zu kleinen, aber feinen Grafikfehlern, die den Aufnahmen einen noch realistischeren, weil dreckigeren Touch verleihen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was für ein Spiel ist Ride 4 überhaupt? Bei Ride 4 handelt es sich um ein Motorradrennspiel, welches ursprünglich Ende 2020 für PC, PS4 und Xbox One erschien. Später folgte dann das Upgrade auf die NextGen-Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S.

Spannend ist natürlich, dass das Video nicht nachträglich aufpoliert oder verbessert wurde. Joy of Gaming zufolge entstanden die Aufnahmen auf einer Playstation 5 mit den höchsten Grafikeinstellungen in 4K HDR und mit 60 fps.

Fairerweise sollte man dabei jedoch erwähnen, dass es sich bei den Aufnahmen um ein Replay handelt - also nur bedingt richtiges Gameplay. Ride 4 lässt sich zwar auch in der Ego-Perspektive spielen, dabei fallen jedoch nicht die Kopf- beziehungsweise Kameraperspektiven so geschmeidig aus.

So fährt nur, wer lebensmüde ist

Neben YouTube sorgte das Video zu Ride 4 auch auf Reddit und Twitter für eine Menge Aufmerksamkeit. Zahlreiche User zeigten sich erstaunt darüber, dass es sich bei den Clips nur um ein Video und keine echte GoPro-Aufnahme handelte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Motorradfahrer haben den Braten aber schnell gerochen: Unter den im Video dargestellten Wetterbedingungen würden denen zufolge nämlich nur die Lebensmüden so aggressiv fahren und hätte keine allzu große Chance, eine derartige Spritztour zu überleben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was haltet ihr von dem Video zu Ride 4 auf der Playstation 5: Haben euch die Aufnahmen vergleichbar beeindruckt? Oder lässt es euch kalt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!