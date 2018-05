PUBG »Ghillie Crossing« - Neuer Event-Modus hüllt Erangel in Schweigen

Im neuen Event-Modus von Playerunknown's Battlegrounds bleibt die Knarre im Schrank. Erangel hüllt sich in Schweigen, allerdings sollte man sich von dieser Schusswaffenruhe nicht in die Irre führen lassen: Tödlich bleibt der Battle Royale trotzdem. Denn ohne Schusswaffen müsst ihr in »Ghillie Crossing« auf Armbrust und Nahkampfwaffe zurückgreifen, um zu überleben.

Der Event-Modus startet am 25. Mai um 4 Uhr morgens und endet am 27. Mai zur gleichen Zeit. Folgende Regeln gelten für den zeitlich befristeten Modus:

Auf der Map spawnen lediglich Nahkampfwaffen und Crossbows

Neben dem üblichen Loot erscheinen regelmäßig Ghillie Suits für die perfekte Tarnung

Der Schaden in der Blauen Zone wächst exponenziell, je näher das Spiel dem Endgame kommt

Keinerlei Fahrzeug-Spawns

Die erste Safe Zone bildet sich immer im Zentrum der Karte

Es spawnen nur Scope-Aufsätze mit 2-facher, 3-facher und 4-facher Vergrößerung

Das Wetter ist immer sonnig

Redzones und Care Packages sind ausgeschaltet

Ghillie Crossing kann in allen Regionen der Welt im Vier-Personen-Squad angewählt werden. In Korea und Japan allerdings nur in Third Person, überall sonst alternativ auch in Ego-Perspektive.

Oh, und zumindest ein lautes Geräusch könnte dann doch die Karte überschallen: Granaten bleiben nach wie vor Teil des Loot-Pools. Wir rechnen aber fest damit, dass sowieso alle mit Bratpfannen herumrennen. Oder zumindest hoffen wir's.

Quelle: Steam