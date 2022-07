PUBG: Das größte Update 2022 will Spieler mit neuer Map zurückbringen

Über ein Jahr nach der Ankündigung ist es soweit: Die laut Entwicklern bislang größte neue Map für PUBG steht in den Startlöchern. Deston, so der offizielle Name, ist ähnlich wie Erangel und Miramar 8x8 Kilometer groß - aber auch viel dichter bebaut und soll vor allem optisch wie spielerisch vielfältig ausfallen.

Kurz vor dem Release am 13. Juli haben die Entwickler mittlerweile Deston ausführlich vorgestellt und weitere Details zum größten Update im Jahr 2022 verraten.

Apropos 2022: Warum PUBG auch in diesen Tagen immer noch ein nahezu unvergleichlicher Shooter ist, verrät euch Autor Sören in seiner Kolumne.

Alle Infos zur neuen Map Deston

Deston ist im Herzen eine Art sehr große Weiterentwicklung der kleinsten Map Haven. Denn auf der neuen Karte stehen vor allem Kämpfe in urbanen Gegenden im Vordergrund, obwohl die Megastadt Ripton mit ihren Wolkenkratzern und anderen Gebäuden nur eine von mehreren Optionen ist.

Die neue 8x8-Karte bietet abseits der großen Stadt auch kleinere Dörfer, Hafengebiete, sowie Gebirge und ein großes Sumpfgebiet im Norden. Dank der vielen Mangroven-Bäume soll es aber auch hier eher zu Gefechten auf kurzer Distanz kommen, während Scharfschützen lieber andere Umgebungen bevorzugen sollten. Aber seht einmal selbst, wie die Karte sich aufteilt:

Mit Deston fügen die Entwickler auch neue Features ein, die es exklusiv nur auf dieser Karte geben wird. Da wären zum einen das sogenannte Aufstiegsseil, welches an verschiedenen großen Gebäuden angebracht ist und dafür sorgt, dass ihr direkt zur Spitze gelangt. Dort oben seid ihr aber nicht gefangen, denn in Deston erhaltet ihr einen dauerhaften Fallschirm, den ihr jederzeit zünden könnt und der auch nicht verloren geht.

Sowohl das Aufstiegsseil als auch den neuen Fallschirm könnt ihr sogar kombinieren, um euch in die Luft zu katapultieren. Das erinnert ein wenig an Dying Light 2 oder abstrakt an Batman: Arkham Knight, bei dem ihr euch ebenfalls mit dem Superheld in gewisse Höhen schießen konntet, um schneller von A nach B zu gelangen.

Ebenfalls neu auf Deston sind funktionierende Tankstellen, bei denen ihr eure Fahrzeuge auffüllen könnt. Allerdings solltet ihr weder in der Nähe rauchen, noch drauf schießen, denn ansonsten folgt natürlich eine verheerende Explosion.

Auch der PUBG Erfinder Brendan Greene arbeitet derzeit an einer neuen Welt. Geneuer gesagt an einer neuen Open World, die wirklich gigantisch werden soll.

Mehr Waffen & mehr taktische Elemente

Deston ist jedoch nicht die einzige Neuerung, die das kommende große Update bringen wird. Stattdessen gibt es zum einen zwei neue Waffen, die sich natürlich bestens für Gefechte auf recht kurzer Distanz eignen:

Origin 12: Automatische Schrotflinte, die bei Bedarf sehr schnell schießt, aber dementsprechend auch über viel Rückstoß verfügt

Automatische Schrotflinte, die bei Bedarf sehr schnell schießt, aber dementsprechend auch über viel Rückstoß verfügt MP9: Klassische Maschinenpistole, die schnell und effizient ist, aber auf mittlere Distanzen bereits an Genauigkeit verliert

Ebenfalls neu ist der Blue Chip Detector, der sich den anderen taktischen Aurüstungsgegenständen wie der Drohne oder dem Fernrohr anschließt. Der Blue Chip Detector funktioniert ein wenig wie der Heartbeat Sensor in Warzone: Ihr aktiviert ihn und seht auf dem Gerät, ob sich in eurer unmittelbaren Nähe Feinde befinden. Allerdings gibt der Chip keine Echtzeitdaten wider und verrät auch nicht die vertikale Position eures Feindes.

Wie bei den anderen taktischen Ausrüstungsgegenständen müsst ihr ebenfalls für den Blue Chip Detector einen eurer primären Waffenslots opfern. Derzeit ist zudem noch nicht bekannt, ob der Chip auch auf den anderen Maps zur Verfügung stehen wird.

Eine neue Map für PUBG im Jahr 2022: Lockt euch das zurück zum Battle-Royale-Großvater oder habt ihr schon längst dem Shooter den Rücken gekehrt? Verratet uns doch eure Meinung gerne in den Kommentaren!