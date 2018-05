PUBG wird am 3. Mai 2018 seinen Service am frühen Morgen für einige Stunden herunterfahren und das Update 12 auf die Live-Server aufspielen. Alle Infos zur neuesten Aktualisierung mit den vollständigen Patch Notes findet ihr in unserer separaten Übersicht.

Einige Stunden vor dem Patch 12 endet die Season in Battlegrounds und die Rangliste bleibt für einige Zeit stehen, ehe die neue Saison wieder los geht. Die Entwickler geben an, dass um 04:00 Uhr deutscher Zeit die Wartungsarbeiten beginnen und nach etwa vier Stunden beendet sein sollen.

Update 12 verfeinert vor allem die Balance der Waffen. Alle Pistolen verursachen mehr Schaden und auch die SMGs sowie LMGs hauen Widersacher nun effektiver aus den Latschen. Die Angriffskraft einiger Sturmgewehre und Shotguns haben dafür einen Malus bekommen. Insgesamt soll es keine objektiv stärkste Waffe mehr geben. Stattdessen soll jede Feuerwaffe ihre Vor- und Nachteile in bestimmten Situationen haben.

Daneben findet auch die viel geforderte Kartenauswahl ihren Weg ins Spiel. PUBG-Spieler können im Hauptmenü auswählen, auf welcher der aktuell zwei Maps, Erangel oder Miramar, sie lieber unterwegs sein wollen.

