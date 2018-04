Die Macht von PUBG scheint unbegrenzt. Jetzt schnappt sich das Battle-Royale-Spiel einen der beliebtesten Cocktails und macht aus Tequila Sunrise stattdessen einen Event-Modus. Und wer weiß: Vielleicht assoziiert in drei Monaten niemand den Namen mehr mit dem Getränk.

In Tequila Sunrise geht's in den Nahkampf. Wer dort antritt, kann lediglich mit Shotgun und Nahkampfwaffen anderen Spielern ans Leder. Der Modus wird für 72 Stunden verfügbar sein, beginnend am 6. April um 4 Uhr morgens. Hier die wichtigsten Infos:

Tequila Sunrise findet auf Miramar statt

Gespielt wird im Squad

Schrotflinten und Nahkampfwaffen treten mit dreifacher Spawn-Rate auf

Alle anderen Waffen sind deaktiviert

Munition und Level-3-Schutzklamotten tauchen ebenfalls in dreifacher Rate auf

Die erste Safe Zone ist kleiner als im normalen Battle Royale

Tageszeit ist stets Sonnenaufgang

Keine Care Packages

Auf europäischen und amerikanischen Servern sind sowohl Ego-Ansicht als auch Third Person verfügbar (in Asien lediglich Third Person)

Der Modus endet am 9. April, ebenfalls um 4 Uhr morgens. Quasi zeitgleich mit dem Start des Modus ist auch PC-Patch 9 erschienen, der unter anderem einen Spectator Mode einführt, mit dem ihr euren Killer beobachten könnt.