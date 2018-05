PUBG - Update 12 ist live: Map-Auswahl, neues Fahrzeug und mehr

Vier Stunden waren die Server von PUBG down, dann war das PC-Update 12 endlich live. Es bewirkt zahlreiche Änderungen beim Balancing der Waffen und der Auswahl der Karten. Vor allem die Wichtigkeit der Waffenbalance unterstreichen die Entwickler bei dem Update.

Bevor wir in die Tiefe gehen: Die wichtigsten Änderungen sind die neue Kartenauswahl, optimiertes Waffen-Balancing, neue Zielfernrohre und Erweiterungen, die SLR als neue Waffe und das Muscle Car »Mirado« als neues Vehikel!

PC 1.0 Update #12 is now live and it’s a big one!



?? Map Selection

?? Weapon Balancing

?? New Scopes and Attachments

?? New Weapon (SLR)

?? New Vehicle (Mirado)

?? Much more!



Check out the full list of patch notes here: https://t.co/eBdpb1AAye pic.twitter.com/MwZxESTjD6