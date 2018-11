PUBG x Suicide Squad - Joker und Harley Quinn bald als Skins verfügbar

»Okay, honey. It's me and you.« Mit diesem Zitat aus Suicide Squad haben die Entwickler von Playerunknown's Battlegrounds zwei neue Skins für ihren Battle-Royale-Shooter angekündigt: Der Joker und Harley Quinn.

Im Ankündigungstrailer seht ihr einen Gefängnisausbruch der beiden DC-Schurken, den PUBG Corp. mit Ingame-Grafik aufgenommen hat. Der Joker sticht vor allem mit seinen grünen Haaren und der weißen Schminke hervor, Harley Quinn trägt ihr charakteristisches Shirt aus dem Film und jeweils einen blauen und roten Zopf.

Außerdem schwingt sie einen Baseballschläger - möglicherweise handelt es sich dabei um eine neue Waffe, vielleicht aber auch nur um einen Skin für eine andere Nahkampfwaffe wie das Brecheisen.

