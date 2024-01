Publisher von Banner Saga und Pillars of Eternity geschlossen, alle Angestellten kurz vor Weihnachten entlassen

Pillars of Eternity: Deadfire gehört zu Versus Evils bekanntesten Spielen.

Der Indie-Publisher Versus Evil wurde nach zehn Jahren geschlossen – gegen den Willen des Unternehmens, wie der Studio-Chef auf X (früher Twitter) schrieb. Alle 13 Angestellten wurden am 22. Dezember 2023 entlassen.

Im Jahr 2021 hatte der größere Publisher tinyBuild das Studio aufgekauft und es jetzt nur zwei Jahre später geschlossen. Alle laufenden Projekte werden von tinyBuild weitergeführt.

Versus Evil: Zehn Jahre Publishing

Versus Evil war als Publisher unter anderem für Spiele wie The Banner Saga und Pillars of Eternity: Deadfire sowie dessen DLCs tätig und bezeichnete sich selbst als Indie-Publisher. Sie halfen kleineren Entwicklerstudios mit Finanzierung, PR, Community-Management und mehr aus.

Kommende Spiele des Studios wären etwa Broken Roads und Monolith: Requiem of the Ancients gewesen, die jetzt unter dem Schirm von tinyBuilds entstehen.

Das offizielle Statement des Studios bei X (früher Twitter) lautet wie folgt:

Heute ist ein trauriger Tag. Nach zehn wundervollen Jahren schließt Versus Evil seine Türen. Wir haben es geliebt, euch die besten Indie-Spiele zu bringen, die wir finden konnten und so viele glückliche Erinnerungen mit euch allen zu teilen, unserer großartigen Community! Aus tiefstem Herzen, danke für alles!

Das persönliche Statement des ehemaligen Head of Production, Lance James, klingt dagegen deutlich bitterer. Er stellt klar, dass die abrupte Schließung und die Entlassung aller Angestellten wenige Tage vor Weihnachten nicht die Entscheidung von Versus Evil selbst gewesen sei – damit impliziert er, dass tinyBuilds im Alleingang beschlossen habe, das Studio dicht zu machen.

Es ist eine weitere Schließung in einer langen Reihe von aktuellen Entlassungswellen und Studioschließungen, die 2023 tausende Angestellte in der Videospielbranche ihre Jobs kosteten. Mehr darüber lest ihr hier bei uns:

Wenn die Prognose unseres Chefredakteurs Heiko zutrifft, wird die Gaming-Branche auch 2024 weiter Stellenabbau betreiben. Während 2023 ein Jahr voller großartiger Releases war, haben zahlreiche Studios neue, aber auch sehr erfahrene Entwicklerinnen und Entwickler vor die Tür gesetzt. Wie sich das in den kommenden Jahren auf die Qualität neuer Spiele auswirkt, bleibt abzuwarten.