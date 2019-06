Der Ansturm auf die Testserver von League of Legends ist nach wie vor ungebrochen: Seit Tagen sind lange Wartezeiten an der Tagesordnung, manche Spieler können sich gar nicht einloggen. Grund für den Andrang ist die Beta-Version von Teamfight Tactics, das man aktuell auf dem PBE ausprobieren kann.

Bis zum finalen Release von TFT mit Patch 9.13 auf den Live-Servern klappt der Download nur über die PBE-Server - und die sind hoffnungslos überlastet. Viele Spieler fordern daher von Riot, die Kapazität der Testserver zu erhöhen. Ihnen erteilte der Entwickler zunächst eine klare Absage. Im offiziellen Forum heißt es:

Bei Twitter schreibt der Entwickler Richard Henkel von Riot allerdings, man versuche nun eben doch, das Spielerlimit auf den PBE-Servern langsam anzuheben und so mehr Spielern den Zugang zu ermöglichen. Offenbar ist man sich uneins über die richtige Vorgehensweise.

Another day, another login queue.



We are so sorry for everyone that's been unable to play so far, especially those that get to the front of the queue only to get an error :(. We're going to try to slowly raise our cap on the pbe to get more folks in but will be doing so slowly