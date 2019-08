Am 7. Juli starteten AMDs Radeon RX 5700 und RX 5700 XT in den Verkauf und machen Nvidia seither in der gehobenen Mittel- und Oberklasse Konkurrenz.

Im Highend-Segment hat AMD dagegen keine Modelle im Angebot, die Nvidias Geforce RTX 2080 (Super) und insbesondere der Geforce RTX 2080 Ti Konkurrenz machen könnten.

Neuesten Gerüchten zufolge soll sich aber mit Navi 12 bereits eine Radeon RX 5800 (XT) in der Pipeline befinden und Nvidia in der Spitze angreifen.

Bislang wurde vermutet, Navi 12 müsse AMDs Nomenklatur zufolge einer kleineren GPU entsprechen. Aus einem Linux-Treiber gingen bereits vor wenigen Wochen neben Navi 10 für die RX-5700-Serie noch Navi 12, Navi 14 und Navi 21 hervor, sowie einige Lite-Modelle, die vermutlich für APUs gedacht sind.

Navi 14 wird seit einiger Zeit mit einem Compubench-Score in Verbindung gebracht, in dem die Rede von einer GPU mit der Bezeichnung »gfx1012«, 1.536 Streamprozessoren und 4 GByte VRAM ist. Demach könnte es sich bei Navi 14 um eine Radeon RX 5600 (XT) für Einsteiger handeln.

Nach jüngsten Informationen des bekannten japanischen Hardware-Leakers Komachi (@KOMACHI_ENSAKA) soll es sich bei Navi 12 entgegen der ursprünglichen Annahme und scheinbaren Namens-Arithmetik um einen größeren Grafikprozessor handeln - möglicherweise ein erstes Lebenszeichen einer RX-5800-Reihe.

And to get more detailed, the leak/rumor is 4096 SPs, Which would be 64 CUs (vs. Navi 10's 40 CUs). Should give the 2080ti a run for its money, depending on how they feed it.