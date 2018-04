Radical Heights heißt das neuste Projekt von Boss Key Productions, die erst vor Kurzem erklärten, dass sie ihren Arena-Shooter Lawbreakers erstmal nicht weiterentwickeln wollen und ein neues Spiel in der Pipeline haben.

Damit ist das Free2Play-Spiel Radical Heights gemeint, welches noch heute auf Steam im Early Access erscheinen wird. Im Gegensatz zu Lawbreakers ist Boss Key bei Radical Heights ihr eigener Publisher. Ein erster Gameplay-Trailer haben die Macher bereits veröffentlicht.

Die Entwickler sprechen sogar von einem »X-Treme Early Access« und erklären, dass die grundlegende Gameplay-Erfahrung zwar komplett wäre, aber alles darüber hinaus noch unfertig ist. Daher sollen sich Spieler nicht wundern, wenn sie über viele Platzhalter-Grafiken stolpern und sich auch noch der Sound, die Animationen und einige Kartenabschnitte in einem sehr rohen Zustand befinden.

Radical Heights spielt im Jahr 2023 und versetzt die Spieler in die Rolle eines Gameshow-Teilnehmers. Und da die Entwickler die Zeichen der Zeit erkannt haben, handelt es sich natürlich um eine Battle-Royale-Gameshow. Mehrere Spieler müssen sich auf einer großen Karte duellieren, bis nur noch ein Team oder eine Person übrig ist. Der aktuelle Hype um die 80er Jahre ist den Entwickler scheinbar auch nicht entgangen und deshalb ist die gesamte Show um dieses Jahrzehnt aufgebaut.

Somit können Spieler auf BMX-Räder fahren, auf Trampolinen herumhopsen und sich hinter grellen Neon-Farben verstecken.

Radical Heights - Screenshots ansehen

Die Besonderheiten von Radical Heights sollen zum einen bei dynamischen Gameshow-Momenten liegen. Glücksräder, Preistüren oder andere kleine Minispiele sollen den gewöhnlichen Battle-Royale-Betrieb auflockern und eine neue taktische Komponente mitbringen.

Plus-Report: Woher kommt das Phänomen Battle Royale? Erfolg auf Leben und Tod

Nimmt man an diesen zufällig erscheinenden Minispielen teil, warten bei erfolgreichem Abschluss Gewinne auf den Spieler. Die Kontrahenten können aber das ganze Geschehen von außen beobachten, im richtigen Moment zuschlagen und die Beute klauen.

Darüber hinaus spielt Geld eine wichtige Rolle und lässt sich auf vielfältige Weise einsammeln und ausgeben. Jedes Match startet mit einem komplett leeren Portemonnaie. Quer über die Spielwelt sind Geldsäcke verteilt, die das eigene Konto ein wenig auffüllen. Außerdem lassen sich die Moneten über die Gameshow-Minispiele und durch das Eliminieren von feindlichen Spielern verdienen.

Geld kann zum einen zu Verkaufsautomaten gebracht werden. Dort lassen sich unterschiedlich starke Waffen und Rüstungsteile kaufen. Die Benutzung der Automaten löst jedoch ein recht lautes Geräusch aus und lockt andere Spieler an. Das Cash lässt sich auch zu Bankautomaten bringen und ist bei erfolgreicher Transaktion vor Dieben geschützt.

Enthralled contestants, here's a breakdown of how in-game cash and Rad Gems work so you can get a jump on reaching those Radical Heights. Also Barry Stashman, your mom called. She's making spaghetti. pic.twitter.com/F2wFxgo89F