Die finale Season von Rainbow Six: Siege für das Jahr 2018 steht in den Startlöchern und Veteranen erwarten gespannt die neue Map und die beiden neuen Operator. Potenzielle neue Rekruten erhalten zugleich die Chance, den Taktik-Shooter einmal auszuprobieren: Vom 15. bis zum 18. November ist Rainbow Six: Siege kostenlos auf PC, PS4 und Xbox One spielbar.

Wer am Probewochenende teilnimmt, kann seinen erspielten Fortschritt in die Vollversion übernehmen, die es im Aktionszeitraum mit bis zu 70 Prozent Rabatt zu kaufen gibt. Zur Wahl stehen dabei die Standardfassung, Advanced, Gold oder Complete Edition. Am günstigsten ist die Starter Edition - hier müsst ihr aber mit sehr viel mehr Zeitaufwand rechnen, um an neue Spielfiguren zu kommen, denn die Ingame-Preise und damit der Grind-Faktor sind deutlich höher.

Am 18. November finden in Brasilien die Pro League Finals von Rainbow Six: Siege statt, auf denen auch Operation Wind Bastion offiziell vorgestellt wird. Im Vorfeld gab es bereits einen ersten Blick auf die neue Fortress-Map.

Was es mit den beiden marokkanischen Operator Kaid und Nomad auf sich hat, wurde zwar offiziell noch nicht verraten - ein Leak demonstrierte aber, dass ihre Gadgets das Meta des Spiels ganz schön auf den Kopf stellen könnten. Mit ihnen kommt Siege Ende 2018 auf inzwischen 44 Operator.