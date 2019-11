In Rainbow Six: Siege startet in Kooperation mit Netflix ein neues Spezial-Event namens »Money Heist«. Damit will der Streaming-Dienst offenbar die spanische Bankraub-Serie bewerben, die hierzulande unter dem Namen »Haus des Geldes« bekannt ist. Aber Promo hin oder her, solange wir Spieler was davon haben, nehmen wir das doch gerne an.

Der zeitlich limitierte Money-Heist-Event läuft vom 20. bis zum 25. November und bringt sowohl einige neue kosmetische Items als auch einen Spezial-Modus ins Spiel. Letzterer ist zwar im Grunde nur eine ganz normale Variante der Geiselbefreiung, aber Angreifer und Verteidiger tragen dabei die roten Overalls und die bekannte Salvadore-Dali-Plastikmaske aus der Netflix-Serie.

Die beiden Operatoren Hibana und Vigil bekommen außerdem jeweils ein neues Outfit-Sets mit eigenen Varianten der roten Anzug-Masken-Kombination. Wie das alles im Spiel aussieht, könnt ihr euch in diesem kurzen Trailer anschauen:

Free Weekend für Rainbow Six: Siege

Laut der offiziellen Homepage von Ubisoft erwartet uns außerdem ein verlängertes Wochenende, an dem wir Rainbow Six kostenlos Probe zocken können.

Das Free Weekend läuft vom Donnerstag, den 21. bis zum Montag, den 25. November. Die genaue Startzeit für den Gratis-Zock lautet in Deutschland 14:00 Uhr am Donnerstag. Ihr könnt das Spiel aber schon jetzt preloaden und dann pünktlich loslegen.

