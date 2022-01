Ready or Not: Umstrittenes Bezahlmodell bringt Spieler auf die Palme

In der Community des taktischen SWAT-Shooters Ready or Not lag bislang fast nur Liebe und Zustimmung in der Luft. Doch jetzt, kurz vor dem ersten substanziellen Update im Januar 2022, droht der Community eine Spaltung. Nicht nur im metaphorischen Sinne, sondern ganz konkret.

Spieler streiten darüber, ob sich VOID Interactive mit dem Bezahlmodell nicht auf dem Holzweg befinden könnte. Die Entwickler verlangen 36 Euro für die Standard Edition im Early Access und satte 100 Euro für die Supporter Edition. Neben ein paar Skins und dem Wissen, die Entwickler zu unterstützen, steckt aber noch etwas Wichtiges im teuren Paket.

Spieler mit Supporter Edition bekommen Updates zuerst. Die Entwickler argumentieren, dass die Patches so Probe gespielt werden können, bevor sie für das Gros der Community ausgerollt werden.

Dem halten Kritiker entgegen, dass es sich schon bei Early Access um eine Art von Testspielen handle. Außerdem könne man aus technischer Sicht problemlos auch für die Standard Edition auf Steam einen Test-Branch einrichten. Einige Kommentatoren reagieren deshalb genervt, ärgerlich oder irritiert.

Warten auf Fehlerbehebungen

Nutzer IronEleven hebt hervor, dass es nerve, länger auf Fixes für Probleme warten zu müssen. Konkret spricht die Person das extreme Reaktionsverhalten der Gegner-KI an:

Das ist das größte Ärgernis, das ich mit dem Warten auf diesen Patch im Besonderen habe. Es ist frustrierend zu wissen, dass das Schnappschussverhalten der Verdächtigen behoben wurde. Aber es ist nicht in dem Branch, auf den man Zugriff hat.

Andere Spieler können künftige Inhalte eine Zeit lang nicht mit ihren Freunden zusammen spielen, da sie unterschiedliche Editionen besitzen. Auch das sorgt für Ärger, da sie für Multiplayer-Matches extra ein Update rückgängig machen müssen und nur auf dem älteren Build gemeinsam spielen können.

Die Community ist zwiegespalten

Unter den Spielern herrscht Uneinigkeit, ob Ready or Not mit dem Frühzugang zu Updates nur für Unterstützer fortfahren sollte. Eine Abstimmung auf Reddit mit rund 2.900 Teilnehmern brachte unterschiedliche Lager hervor. Dennoch sprach sich die Mehrheit für einen zeitgleichen Release der neuen Updates aus.

Frage: Sollten neue Updates für alle gleichzeitig erscheinen?

Ja - 735 Stimmen

Ja, aber als anwählbaren Beta-Branch - 783 Stimmen

Nein, lieber als Soft-Launch mit 2-7 Tagen Frühzugang - 643 Stimmen

Nein, lieber als Soft-Launch mit 8-14 Tagen Frühzugang - 444 Stimmen

Das sagen die Entwickler: VOID betonte auf Steam, dass es wichtig sei, Updates vor dem Release für alle Spieler zu testen. So seien bereits in der Vergangenheit viele Bugs beseitigt worden. Das stelle eine reibungslosere Erfahrung für alle anderen Spieler sicher. Außerdem wolle VOID den Supportern etwas Handfestes als Gegenwert für die finanzielle Unterstützung bieten.

