Ein kurzfristiger, aber gefeierter Early-Access-Release liegt hinter dem geistigen SWAT-Erben Ready or Not. Das markiert aber nur den Anfang, denn schon melden sich die Entwickler aus dem Weihnachtsurlaub zurück. Und VOID Interactive kündigt gleich mal die Pläne für Januar 2022 an.

Auf der Roadmap für das nächste Update stehen neue Spielmodi für bestehende Level, ein Schwung neuer Waffen, neue Sprechzeilen für NPCs und diverse Detailverbesserungen, die sich Spieler bereits dringend wünschen. Alle angekündigten Neuerungen fassen wir hier kompakt für euch zusammen.

Wenn ihr euch die Begeisterung für Ready or Not erstmal vor Augen führen wollt, lest den verlinkten Artikel. Inzwischen geben über 16.000 Steam-Spieler zu 95 Prozent positive Wertungen ab:

Ready or Not

Entwickler VOID teilte die Pläne für Anfang 2022 auf Twitter. Zunächst soll das kommende Update irgendwann im Januar nur im Rahmen der Supporter-Alpha veröffentlicht und getestet werden, bevor es anschließend für alle Early-Access-Spieler ausgerollt wird:

5 neue Spielmodi auf den Maps:

3 beziehungsweise 4 neue Waffen:

Verbesserte Waffen und Ausrüstung:

Neue und verbesserte Voice Lines:

Weitere Verbesserungen unter anderem:

Oben seht ihr den Release-Trailer von Ready or Not, der euch nicht nur das Gameplay näherbringt, sondern auch bei den Grundlagen im harten SWAT-Alltag hilft.

Das meint der Autor: Ready or Not will offenbar den Ruf aufbauen, dass die Entwickler offen und transparent kommunizieren und regelmäßig Updates herausbringen. Gerade an den Voice Lines, die in Foren mit am häufigsten kritisiert werden, erkennt man das Ohr, das die Entwickler an die Community halten.

Wie viele andere hätte ich mir aber auch wichtige Änderungen an der Gegner-KI gewünscht. Ready or Not soll knallhart sein und methodisches Vorgehen erzwingen, das entspricht schon jetzt der Vision des Entwicklers. Aber wenn zwischen dem Sichten eines Feindes und einer Ladung Blei ins Gesicht gefühlt keine halbe Sekunde vergeht, fühlen sich Sieg und Niederlage weniger erarbeitet als vielmehr zufällig an.