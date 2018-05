Die letzten Wochen vor jeder E3 sind für Publisher eine heiße Zeit. Schaffen sie es ein Jahr ohne Leaks bis zu den großen Pressekonferenzen? Dieses Jahr offenbar nicht, zumindest wenn man einer einzelnen Quelle mit vielen Tippfehlern trauen will: Am Mittwoch hat ein angeblicher Walmart-Mitarbeiter einen Katalog mit Spielen geleakt, die auf der E3 angekündigt werden sollen - darunter Rage 2, Splinter Cell und Just Cause 4.

Ein Publisher hat nun öffentlich darauf reagiert: Bethesda hat den seit Jahren inaktiven Rage-Twitter-Account reaktiviert und den Katalog selbstironisch auf die Schippe genommen. Augenzwinkernd teilt der Publisher mit, dass Walmart vieles falsch gemacht habe: Cover-Artwork und Altersfreigabe fehlen komplett auf dem Katalogbild, außerdem sei Rage nicht in Großbuchstaben und in einer falschen Schriftart geschrieben worden.

Lustig, ja. Aber: Ein Dementi steckt nicht in dem Tweet. Mehr noch, Pete Hines, Marketing-Chef von Bethesda, retweetete den Beitrag auch noch mit dem Kommentar »This is why we can't have nice things.« Auf die Frage eines Fans, wann denn ein neues Doom komme, antwortete er zynisch (oder verbittert) »Kauf doch einen Magic 8-Ball bei Walmart und frag den.« Beides könnten Hinweise darauf sein, dass die Leaks tatsächlich stimmen.

Go buy a Magic 8-ball at WalMart and ask it. — Pete Hines (@DCDeacon) May 9, 2018

Eine klare Bestätigung klingt natürlich anders und bis zur E3, die am 9. Juni mit der EA Pressekonferenz beginnt, sollte man diesen Leak daher auch noch als Gerücht behandeln. Falls er sich aber als wahr herausstellt, steht uns offenbar eine spannende Messe (mit vielen Fortsetzungen) bevor.

Rage erschien im Oktober 2011 für PC und Konsolen und konnte im GameStar-Test mit 84 Punkten überzeugen. Im selben Jahr noch hatte John Carmack eine Fortsetzung angedeutet, 2013 hat Tim Willits noch einmal bekräftigt, dass die Marke nicht tot sei und weitergehen solle. Seitdem war es aber still um Rage.

