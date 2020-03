Red Dead Online zeigt, wie dramatisch Kämpfe sein können

Red Dead Online sorgt immer wieder für filmreife Momente. Der Kampf, den der Spieler Spicy Scope 7 auf Reddit veröffentlichte, ist besonders dramatisch: Nachdem er die Scharfschützin fand, die zuvor versucht hatte, ihn aus der Distanz zu töten, entbrannte ein spannender Ringkampf zwischen den beiden. Die Begegnung erinnert an Brienne und den Hound aus Game of Thrones - oder an einem gewissen ikonischen Moment aus 300. Hier seht ihr das Video:

War der Kampf abgesprochen?

Dass sich die Scharfschützin aus dem Würgegriff befreite, sorgt in den Kommentaren für Verwunderung, denn das ist in Red Dead Online ziemlich schwer. Wie genau das Spiel feststellt, wer die Oberhand gewinnt, sorgt immer wieder für Diskussionen. Einige sind der Meinung, dass einfach derjenige gewinnt, der schneller auf die Knöpfe drückt, andere vermuten, dass die Ausdauer eine Rolle spielt.

In der oben gezeigten Begegnung hat Spicy Scope 7 die Schützin eventuell absichtlich wieder aufstehen lassen, um nicht zu riskieren, dass er einen Großteil seiner Ausdauer verliert. Genau das wäre passiert, wenn sie doch die Oberhand gewonnen hätte.

Natürlich könnte der Grund auch einfach gewesen sein, dass er nicht auf die Genugtuung verzichten wollte, sie die Klippe hinunterzustoßen: Scharfschützen sind bei vielen Spielern verhasst. Abgesprochen war die Begegnung zwischen den beiden wohl nicht.

Auch diese Aktion ist reif fürs Kino: Weil es bisher in Red Dead Online keinen offiziellen Duell-Modus gibt, haben sich Spieler diesen einfach selbst organisiert. Pünktlich zum High Noon treten zwei Spieler-Duellanten gegeneinander zum klassischen Western-Showdown an.