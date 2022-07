Red Dead Online: Überraschend neue Updates angekündigt - aber erwartet nicht zu viel

Der Frust in der Community von Red Dead Online ist groß. Im direkten Vergleich zu GTA Online wurde der Wild West-Multiplayer von Rockstar verhältnismäßig stiefmütterlich behandelt. Das letzte Content-Update ist schon über ein Jahr her. Nun soll es doch noch neue Inhalte geben - von denen ihr allerdings nicht zu viel erwarten solltet. Wir liefern euch alle Infos.

Warum die Fan für Red Dead Online protestieren

Was ist passiert? Red Dead Online hat eine leidenschaftliche Spielerschaft. Die ist jedoch mit dem (aktuellen) Zustand des Mehrspieler-Modus von Red Dead Redemption 2 alles andere als zufrieden. Grund dafür sind überschaubare Inhalts-Updates, die mittlerweile seit fast einem Jahr sogar komplett ausgeblieben sind. Viele Fans sind überzeugt, dass Rockstar das Potenzial von Red Dead Online bei Weitem nicht ausgeschöpft hat.

Die verbliebenen Spieler kämpfen aber weiterhin für ihr Online-Abenteuer. Zuletzt im Zuge der #SaveRedDeadOnline-Kampagne, an der immer noch zahlreiche Fans verbissen festhalten. So stören sich Spieler aber nicht nur an dem mangelnden Support, sondern auch an der undurchsichtigen Kommunikation seitens Rockstar. Warum letzteres nicht nur für die Fans, sondern auch Rockstar problematisch ist, behandeln wir übrigens in der folgenden Plus-Kolumne:

Nun ist es mittlerweile über ein Jahr her, dass Red Dead Online neue Inhalte spendiert bekam. Von wöchentlichen Updates, was Boni und Rabatte angeht, wurde außerdem auf monatliche Aktionen gewechselt. Für treue Spieler ein verheerendes Zeichen, die damit den endgültigen Tod des Spiels befürchteten. Jetzt hat sich Rockstar endlich zur Zukunft von Red Dead Online geäußert.

Wie die Zukunft von Red Dead Online aussieht

Das verspricht Rockstar jetzt: Im Zuge eines offiziellen Blogposts bedankt sich Rockstar bei den Spielern und der treuen Community von Red Dead Online. Gleichzeitig gehen sie darauf ein, wie es mit dem Support des Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2 weitergeht. Die wichtigsten Eckpunkte haben wir für euch in Stichpunktform zusammengefasst:

Die monatlichen Updates für Red Dead Online werden beibehalten. Man kehrt also nicht zum wöchentlichen Rhythmus zurück.

Tatsächlich soll Red Dead Online in Zukunft neue Content-Updates erhalten, die vom Umfang her aber leichter zu überschauen als vorangegangene ausfallen. Demnach wird es also keine Erweiterungen im Stil von Blood Money oder Moonshiners eben. Stattdessen ist von neuen Telegram-Missionen und dem Ausbau vorhandener Spielmodi die Rede.

Wann die angekündigten Updates erscheinen, bleibt momentan noch offen. Rockstar lässt zumindest durchblicken, dass es 2022 soweit sein soll. Diesbezüglich müssen sich Fans noch für handfeste Informationen gedulden.

Was zu dieser Entscheidung führt: Rockstar verrät, dass die hauseigenen Ressourcen momentan auf die Entwicklung des nächsten Grand Theft Auto - also höchstwahrscheinlich GTA 6 - konzentriert werden. Der Support von Red Dead Online wird damit nach unten priorisiert.

Wahrscheinlich dürften überschaubare Spielerzahlen (via SteamCharts) und mangelnde Lukrativität ebenfalls zu dieser Entscheidung geführt haben. Red Dead Online erreichte nie dasselbe Niveau wie die Gelddruckmaschine GTA Online. Zumindest wissen Fans jetzt, wie es mit ihrem liebsten Wild-West-Spiel weitergeht. Den Trailer zum letzten Update Blood Money könnt ihr euch übrigens nochmal hier ansehen:

Was wir bisher zu GTA 6 wissen

Rockstar bestätigte bereits vor einigen Monaten, dass sich das nächste Grand Theft Auto in Entwicklung befindet. Handfeste Infos zu Story, Gameplay oder gar Release gibt es aber so gut wie gar nicht. Diesbezüglich müssen wir uns auf die Aussagen von Insidern und Experten beschränken. Fest scheint jedoch zu stehen: Vor 2024/25 sollten wir definitiv nicht mit GTA 6 rechnen.

Die vielversprechendsten Leaks und glaubwürdigsten Gerüchte zu GTA 6 haben wir für euch übrigens genauer unter die Lupe genommen. Was mittlerweile zum Rockstar-Spiel durchgesickert sein könnte, findet ihr in der folgenden Übersicht:

Wie steht ihr zu der weiteren Zukunft von Red Dead Online: Hättet ihr euch mehr erhofft und gewünscht? Wie sollte Rockstar eurer Meinung nach mit dem Multiplayer von Red Dead Redemption 2 weitermachen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!