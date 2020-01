Ein Outlaw, ein Tresor und ein sehr nervöser Bankangestellter. Diese Voraussetzungen in Red Dead Redemption 2 für einen Banküberfall zu erfüllen, hört sich nach keiner schwierigen Aufgabe an. Im Spiel selbst haben wir als Arthur Morgan jedoch gar nicht so viele Möglichkeiten, Tresoren zu sprengen und Erspartes zu plündern, wie man von einem im Wilden Westen angesiedelten Videospiel erwarten würde.

So lassen sich im Singleplayer von Red Dead Redemption 2 Banken lediglich überfallen, wenn es die Geschichte und damit eine bestimmte Story-Mission ermöglicht. Eine Mod für die PC-Version von Red Dead Redemption 2 schafft dafür nun Abhilfe und lässt Spieler die Banken von Valentine, Rhodes und Saint Denis nun so oft überfallen, wie sie möchten.

Banküberfall-Mod für Red Dead Redemption 2

Um PC-Spieler von Red Dead Redemption 2 die Möglichkeit zu geben, mehr Banken auszurauben und damit ihr Einkommen aufzubessern, haben die Modder Unlosing und Jedijosh920 ihre Modifikation »Bank Robberies« auf NexusMods zum Download zur Verfügung gestellt.

Für diese Mod wurden Gameplay-Assets der ersten Banküberfall-Mission der Einzelspieler-Kampagne verwendet - wie zum Beispiel bestimmte Dialogzeilen oder Handlungsabläufe: In den Stiefeln von Arthur Morgan können Spieler die Bankangestellten von Valentine, Rhodes und Saint Denis bedrohen und mit deren Hilfe den Tresor ausräumen, wodurch das eigene Fahndungslevel entsprechend in die Höhe schießt.

Um Bank Robberies zu verwenden, muss zuvor die Mod ScriptHookRDR2 heruntergeladen und installiert werden, die ihr ebenfalls auf NexusMods findet. Das Projekt bezieht sich ausschließlich auf den Singleplayer von Red Dead Redemption 2 und nicht auf die Multiplayer-Komponente Red Dead Online - weswegen die Verwendung der Mod für PC-Spieler unbedenklich sein sollte.

