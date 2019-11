Egal, ob ihr Arthur Morgan riesengroß, zu einem Tier machen oder mit nacktem Hintern in den Sattel hieven wollt: Für die PC-Version von Red Dead Redemption 2 gibt es mittlerweile unzählige Mods, die mal mehr und mal weniger sinnvoll ausfallen.

Und wie jeder vielleicht feststellen kann, der schon mal sein Lieblingsspiel fast zu Tode gemoddet hat, verliert man schnell die Übersicht, was denn nun in welchen Ordner verfrachtet wurde und was genau gerade aktiviert ist und was nicht. Doch Modder wären nicht Modder, würden sie sich diesbezüglich nicht zu helfen wissen.

So war es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis die PC-Version von Red Dead Redemption 2 einen (inoffiziellen) Mod-Manager verpasst bekommt. Der kommt von Bilago und steht auf Nexusmods zum kostenfreien Download zur Verfügung. Bilago entwickelte bereits einen Mod-Manager für GTA 5, auf dem nun auch die Version für Red Dead Redemption 2 basiert.

Der Mod-Manager für Red Dead Redemption 2 bietet euch eine Übersicht über all eure installierten Mods, die ihr bei Bedarf aktivieren oder deaktivieren könnt. Bilago zufolge ist diese Version seines Managers noch nicht final: Der Code soll gestrafft und neue Features eingebaut werden.

Wie ihr den Mod-Manager für Red Dead Redemption 2 installiert und verwendet, erklärt Bilago auf der entsprechenden Nexusmod-Seite. Ein Tutorial-Video soll in absehbarer Zeit folgen.

Vorsicht bei der Installation von Mods!

Achtet vor der Installation einer jeden Mod und auch des Mod-Managers von Bilago darauf, eure Dateien und Spielstände zu sichern. Außerdem besteht stets die Gefahr, mit bestimmten Mods gegen die Nutzungsbedingungen von Red Dead Redemption 2 zu verstoßen.

Im Zweifel sollten aber Mods in Ordnung gehen, die ausschließlich den Singleplayer des Spiels betreffen und in keinster Weise den Multiplayer-Modus Red Dead Online tangieren.

Welche Mods Rockstar duldet und welche nicht, könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

