Red Dead Redemption kehrt wirklich zurück, aber es gibt einen schmerzhaften Haken

0:59 Red Dead Redemption für die Nintendo Switch? Der Ankündigungstrailer ist kein Scherz

Lange Zeit hielten sich die Gerüchte rund um ein Remaster oder gar Remake des ersten Red Dead Redemption aus dem Jahre 2010 hartnäckig. Und wenn eine Sache derart lange in der Gerüchteküche gekocht wird, kann am Ende ja nicht bloß ein halbgares, lumpiges Schnitzel bei rauskommen … oder?

Das müsst ihr beurteilen. Fest steht: Red Dead Redemption kehrt tatsächlich zurück. Fest steht auch, dass zumindest in der offiziellen Pressemitteilung von technischen oder spielerischen Änderungen keine Rede ist. Fakt ist außerdem, dass der Port nur für Nintendo Switch und PS4 erscheint. Der PC bleibt erneut außen vor.

Das wissen wir über die Neuauflage von Red Dead Redemption

Wann erscheint die Neuauflage? Lange warten müssen Switch-Schießeisen und PlayStation-Pfadfinder nicht, denn Red Dead Redemption erscheint bereits am 17. August in digitaler Form für beide Plattformen. Am 13. Oktober folgt dann auch noch eine physische Handelsversion, wenn ihr euch das Spiel ins Regal stellen wollt.

Wie viel kostet der Port? Das Wildwest-Epos schlägt mit 49,99 Euro zu Buche.

Sind alle Zusatzinhalte enthalten? Ja, der Switch-/PS4-Port beinhaltet auch den DLC Undead Nightmare.

Wenn ihr wissen wollt, was das originale Red Dead Redemption zu seiner Zeit so legendär gemacht hat, dann schaut doch mal hier vorbei:

Wer ist dafür verantwortlich? Im Gegensatz zur enttäuschenden GTA: The Trilogy - The Definitive Edition stammt der RDR-Port nicht von Grove Street Games. Um eine Produktion von Rockstar selbst handelt es sich dennoch nicht. Diesmal steckt das Studio Double Eleven Studios dahinter, die unter anderem für Bethesda an Fallout 76 mitgewerkelt haben.

Welche Neuerungen gibt es? Kei… doch, Moment! Erstmals könnt ihr Red Dead Redemption auch mit Untertiteln in folgenden Sprachen genießen: vereinfachtes und traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Polnisch, brasilianisches Portugiesisch, Russisch und lateinamerikanisches Spanisch.

Übrigens: Auch die PlayStation 5 kommt dank Abwärtskompatibilität in den Genuss der Neuauflage. Offiziell handelt es sich aber weiterhin nur um eine PS4-Fassung. Und der Xbox kann es im Grunde egal sein: Deren Abwärtskompatibilität ist ohnehin seit Jahren dazu in der Lage, das Original auf 4K-Auflösung zu pimpen.

Gibt es schon Bilder und Videos? Ja, Rockstar hat bereits einen kurzen Trailer gezeigt, den ihr euch oben am Artikelbeginn anschauen könnt.

Diesmal sind wir besonders gespannt: Was sagt ihr zur Ankündigung der Neuauflage von Red Dead Redemption? Besitzt ihr eine Nintendo Switch und frohlockt, weil ihr das Spiel schon immer mal unterwegs zocken wolltet? Oder pfeffert ihr enttäuscht den Cowboyhut gen Boden, weil der PC mal wieder leer ausgeht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!