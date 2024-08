Red Dead Redemption: PC-Version aus Versehen bestätigt, Release dürfte kurz bevorstehen

John Marston kann seine Reiterstiefel noch nicht an den Nagel hängen.

Eines der für viele besten Spiele aller Zeiten blieb bis zum heutigen Tage allen PC-Fans verwehrt. Ihr ahnt es: Es geht um Red Dead Redemption, das Western-Epos aus dem Hause Rockstar. Seit einiger Zeit schon gibt es handfeste Hinweise darauf, dass das Open-World-Rodeo doch noch auf dem Heimrechner landet. Jetzt ist es mehr oder minder offiziell!

Denn Sony selbst nennt das Pferd beim Namen. Aber nicht etwa in Form einer offiziellen Pressemitteilung, sondern in der Spielbeschreibung im PlayStation Store. Und wenn im Store an einem Spiel gefrickelt wird, kann der Release wohl nur noch eine Frage der Zeit sein.

Technische Verbesserungen für den PC

Auch auf die Gefahr hin, dass ihr uns gleich zu einem Duell herausfordert: Wir haben leider nicht allzu viele Infos zur PC-Version von Red Dead Redemption im Magazin. Aber ein paar schon, und da wir bereits das metallische Funkeln eurer Revolver wahrnehmen, legen wir besser mal schnell los:

Quelle : Wie bereits erwähnt, könnt ihr euch im PlayStation Store selbst ein Bild vom Sony-eigenen Leak machen. Dort wird munter über die PC-Version geschrieben, was so von Sony im Vorfeld der Ankündigung wohl nicht vorgesehen war.

: Wie bereits erwähnt, könnt ihr euch im PlayStation Store selbst ein Bild vom Sony-eigenen machen. Dort wird munter über die PC-Version geschrieben, was so von Sony im Vorfeld der Ankündigung wohl nicht vorgesehen war. Inhalt : Die PC-Version besteht aus dem Hauptspiel samt aller Zusatzinhalte aus der Game-of-the-Year-Edition sowie dem Addon Undead Nightmare. Außerdem sollen alle Verbesserungen der Konsolenfassung aus dem Jahr 2023 enthalten sein.

: Die PC-Version besteht aus dem Hauptspiel samt aller Zusatzinhalte aus der Game-of-the-Year-Edition sowie dem Addon Undead Nightmare. Außerdem sollen alle Verbesserungen der Konsolenfassung aus dem Jahr 2023 enthalten sein. Technik: Womit wir beim für viele PC-Pistoleros wohl wichtigsten Punkt angelangt wären. Auf technischer Seite nennt die Store-Beschreibung die Unterstützung höherer Auflösungen und Bildraten, Multi-Monitor-Support und 3D-Raumklang als PC-spezifische Verbesserungen.

Der genaue Release ist nicht bekannt, die Gerüchteküche im Internet schließt aber selbst einen Shadowdrop nicht aus. Womöglich findet bald auch eine neue State of Play statt, wer weiß.

3:08 10 Dinge, die ihr bestimmt noch nicht über Red Dead Redemption wisst

Autoplay

Red Dead Redemption? Nie gehört!

Falls ihr es irgendwie geschafft haben solltet, noch nie von RDR gehört zu haben, könnt ihr bei uns den Cowboy-Lehrgang im Schnelldurchlauf absolvieren. Also, setzt euch bitte zunächst auf euer Ross, tätschelt es und sagt mit eurer besten Reibeisen-Stimme Good Boy . So, und jetzt passt bitte auf:

In Red Dead Redemption schlüpft ihr in die Haut von John Marston, seines Zeichens Familienvater, Besitzer einer Ranch und blöderweise auch ehemaliges Mitglied einer Verbrecherbande, die einst im fiktiven US-Bundesstaat New Austin ihr Unwesen getrieben hat.

In Red Dead Redemption erkundet ihr die epische Weite des Wilden Westens (Screenshot aus der Nintendo-Switch-Fassung).

Diese Vergangenheit wird John nun zum Verhängnis. Er wird von den Behörden aufgespürt und statt ins Gefängnis zu wandern, soll er seine alten Bandenmitglieder aufspüren und zur Strecke bringen. Mehr verraten wir an dieser Stelle nicht zur Story, denn die ist einfach ein absolutes Highlight.

Spielerisch erwartet euch ein Rockstar-Titel erster Güteklasse. Ihr reitet durch eine große Open World, trefft zahlreiche interessante, verrückte oder verstörende Charaktere, erfüllt Aufträge und vertreibt euch die restliche Zeit beim Pokern, Messerwerfen oder anderen zeitgenössischen Aktivitäten.

Falls ihr noch mehr wissen wollt, haben wir euch unser damaliges Test-Video zur Konsolenfassung aus dem Archiv gekramt:

PLUS-Archiv 4:03 Red Dead Redemption - Video-Special: Das Spiel

Kauft euch am besten schon mal einen Cowboy-Hut, denn schon bald dürfte es auch auf dem PC heißen: People Don't Forget. Nothing Gets Forgiven.

Habt ihr Lust auf einen wilden Ritt durch New Austin und das mexikanische Grenzland? Oder ist der Titel jetzt einfach schon zu alt, als dass er euch noch begeistern könnte? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare!