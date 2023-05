Viele berichten, Redfall sei brutal gefloppt - aber das ist nur die halbe Wahrheit

Nicht alles ist bei Redfall schlecht gelaufen.

Am Tag der Veröffentlichung von Redfall verdunkelte sich nicht nur in der Welt des Vampir-Shooters der Himmel. Auch in Presse-Rezensionen und Spieler-Bewertungen hagelte es Kritik an Arcanes neuestem Titel. Doch nun gibt es immerhin auf der Xbox einen Lichtblick für den enttäuschenden Shooter.

Ein überraschend erfolgreicher Start

Wie die Website TrueAchievements berichtet, legte Redfall zumindest auf der Xbox einen starken Start hin. Das zeichnet sich zumindest in deren Xbox-Chart ab, der sich aus einem Pool von etwa zweieinhalb Millionen Spielerinnen und Spielern aus aller Welt berechnet. Der Chart ist damit wohl repräsentativ, bietet aber keine absoluten Zahlen.

Laut diesen Daten war Redfall in der Woche vom ersten bis zum siebten Mai der drittmeist-gespielte Titel auf der Xbox. Vor dem Shooter landeten lediglich zwei andere Genre-Vertreter, nämlich Fortnite und Call of Duty: Modern Warfare 2. Redfall tauchte auf insgesamt 13 Prozent der Accounts auf und ist damit der bisher zweitgrößte Xbox-Launch in 2023, auf Platz 1 ist Atomic Hearts.

18:14 Redfall - Testvideo zum neuen Open-World-Shooter

Angesichts der schlechten Wertungen auf allen Plattformen und den enttäuschten Spielerinnen und Spielern überraschen diese Zahlen ein wenig. Zu beachten ist aber natürlich, dass Redfall seit dem Release im Xbox Game Pass verfügbar ist, weshalb die meisten Spielerinnen und Spieler den Shooter wohl nicht zum Vollpreis erworben haben. Wie lange Redfall seinen Platz im Chart halten kann, ist außerdem unsicher.

Was lief schief bei Redfall?

Schon vor Release sorgte der Shooter für Stirnrunzeln, als angekündigt wurde, dass er auf der Xbox nur mit 30 FPS gespielt werden könne. Zur Veröffentlichung offenbarten sich dann weitere Probleme. Das Spiel machte auf viele Kritiker und Fans einen unfertigen Eindruck, technische Probleme und Bugs verderben den Spielspaß. Und auch die schwache KI, unausgegorene Gameplay-Mechaniken, eine vorhersehbare Story, sowie der Mangel an Abwechslung und Nebenbeschäftigungen wurden kritisiert.

Was wir von dem Shooter halten, könnt ihr auch weiter unten in unserem Test nachlesen:

Glaubt ihr, dass Redfall trotz seiner Bewertungen noch einige Spielerinnen und Spieler anlocken kann? Habt ihr den Shooter vielleicht selbst schon gespielt, und was haltet ihr davon? Können Updates hier noch einiges besser machen, oder werdet ihr niemals glücklich mit dem Spiel werden? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!