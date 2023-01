Geizt zum 2. Mai 2023 nicht mit Knoblauch in eurer Pasta, eine Vampir-Plage steht an: Arkane hat endlich den finalen Release-Termin für seinen Koop-Shooter mit Open World namens Redfall enthüllt. Nicht nur das: Zehn Minuten taufrisches Gameplay gibt’s gleich oben drauf.

Natürlich kommen dieses noch mehr Shooter raus, die Spiele-Fans im Blick behalten sollten. Was uns neben Redfall in den nächsten Monaten erwartet, findet ihr in unserer großen Übersicht zu den spannendsten Ego-Shootern 2023:

Finaler Release und neues Gameplay zu Redfall

Wann erscheint Redfall genau? Am 2. Mai 2023 wird Redfall für den PC und die Xbox Series X/S veröffentlicht - ein Release auf der Playstation 5 ist derzeit nicht geplant. Abonnenten des Game Pass können übrigens von Anfang an auf das Basisspiel ohne zusätzliche Kosten zurückgreifen.

Was zeigt das neue Gameplay? Zur jüngsten Ausgabe der Xbox Developer Direct hat Redfall außerdem ein neues zehn minütiges Gameplay-Video spendiert bekommen. Dabei bekommen wir eine Story-Mission zu sehen, während ebenfalls thematisiert wird, wie sich Redfall alleine und ohne Mitspieler bewältigen lässt. Die Open World lässt sich nämlich auch im Koop für bis zu vier Spieler von Blutsaugern bereinigen.

Auch die individuellen Fähigkeiten der vier verschiedenen Protagonisten - Scharfschütze Jacob Boyer, Ingenieurin Remi de la Rosa, Telekinetikerin Layla Ellison und Erfinder Devinder Crousley - werden beleuchtet. Werft am besten aber einfach mal selbst einen Blick hinein:

Was genau erwartet uns nochmal mit Redfall? Ihr werdet es euch bei den vorangegangenen Zeilen vielleicht schon gedacht haben: Mit Redfall arbeitet Entwickler Arkane (Dishonored, Prey) derzeit an einem Koop-Shooter für bis zu vier Spieler, in dem wir in einer Open World gegen Vampire und ihre Anhänger kämpfen. Redfall will aber trotz seines Koop-Aspekts ebenso eine Geschichte erzählen und Solo-Spieler bedienen.

Was wir uns von Redfall erhoffen beziehungsweise erwarten, könnt ihr übrigens in unserer ausführlichen Preview nachlesen:

Was haltet ihr bisher von dem neuen Koop-Shooter mit Open World der Dishonored- und Prey-Macher: Reizt euch das bisher gezeigte Gameplay oder lässt es euch komplett kalt? Schreibt es uns in die Kommentare!