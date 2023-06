Release von Final Fantasy 16 steht kurz bevor: Ab wieviel Uhr kann man genau spielen?

Bald können wir die Welt von Final Fantasy 16 als Clive erkunden.

Mit Final Fantasy 16 erscheint am 22. Juni 2023 die Fortsetzung einer der wohl berühmtesten und ältesten Rollenspiel-Serien für die Playstation 5. Wer schon ungeduldig wartet, fragt sich vielleicht, ab welcher Uhrzeit genau gespielt werden kann, und ob es möglich ist, sich per Preload auf den Release vorzubereiten. Wir beantworten alle wichtigen Fragen rund um den Release.

Alle Infos zum Release

Ab wann ist Final Fantasy 16 spielbar?

Ihr könnt das Rollenspiel ab dem 22. Juni 2023 um 00:00 Uhr deutscher Zeit spielen, wer möchte kann also am 21. Juni einfach lange aufbleiben. Die Releasezeit richtet sich nach eurer Region, beziehungsweise der eures Playstation-Accounts: Rund um die Welt wird das Spiel um Mitternacht freigeschaltet.

Gibt es einen Preload?

Ja, es gibt einen Preload. Wenn ihr das Spiel gekauft habt, könnt ihr es voraussichtlich ab dem 20. Juni 2023 um etwa 00:00 Uhr deutscher Zeit herunterladen.

Wie groß ist der Download?

Ihr müsst ziemlich genau 90,18 Gigabyte auf eurer PS5 herunterladen. Reserviert euch also genügend Speicherplatz und Bandbreite, wenn ihr pünktlich zum Release spielen wollt.

Wie wird Final Fantasy 16?

2:59 Final Fantasy 16: Neuer Trailer mit viel Gameplay und Release - aber noch nicht für PC

Das neue Rollenspiel unterscheidet sich in mancher Hinsicht deutlich vom Vorgänger. So wird die Welt düsterer, die Handlung ernsthafter und das Gameplay actionlastiger. Außerdem bekommen wir es mit einem Cast neuer Charaktere zu tun. Wenn ihr euch bei eurer Kaufentscheidung noch nicht sicher seid, dann könnt ihr auch eine Demo ausprobieren.

Wir durften das Rollenspiel kurz vor dem Release sogar schon einige Stunden ausprobieren. Warum es uns deutlich besser gefällt als der direkte Vorgänger, und es trotz aller Neuerungen immer noch Final Fantasy ist, lest ihr in unserer Preview.

Habt ihr vor, Final Fantasy 16 direkt zum Release zu spielen? Oder wartet ihr lieber erst einmal ab, was die Tests zum neuen Rollenspiel sagen? Auf welche Neuerung freut ihr euch am meisten? Sind euch eher eure Hauptfigur und andere Charaktere wichtig, oder muss nur die Story stimmen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!