Resident Evil 2 Remake - Capcom veröffentlicht Systemanforderungen

Capcom hat die Systemanforderungen des Remakes zu Resident Evil 2 veröffentlicht, und sie stimmen mit den Specs für Resident Evil 7 überein. Das ist kaum verwunderlich, schließlich werkelt unter der Haube ebenfalls die RE Engine. Somit kommen auch schwächere PCs in den Genuss der überarbeiteten Fassung des Klassikers, die ganz unkompliziert den Namen Resident Evil 2 trägt. Kommen wir zu den Systemanforderungen laut Steam:

Resident Evil 2 Remastered Systemanforderungen

MINIMUM:

Betriebssystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-Bit benötigt)

Prozessor: Intel Core i5-4460, 2.70GHz oder AMD FX-6300

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 760 oder AMD Radeon R7 260x mit 2GB VRAM

DirectX: Version 11

EMPFOHLEN:

Betriebssystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-Bit benötigt)

Prozessor: Intel Core i7-3770 oder AMD FX-9590

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 480 mit 3GB VRAM

DirectX: Version 11

Wie wir in unserer Anspiel-Preview zu Resident Evil 2 Remastered feststellen durften, schafft der Titel in seiner vorläufigen Fassung bereits das Kunststück, ein Resi im Geiste des Originals zu erschaffen, das sich an den richtigen Stellen bei modernen Entwicklungen des Mediums Computerspiel bedient. Unten findet ihr die Analyse unserer Eindrücke in Videoform.