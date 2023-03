Resident Evil 4 Remake bewegt die Steam-Community wie kein Serienteil zuvor. Erste Zahlen sind beeindruckend.

Auf Steam gibt's derzeit nur zwei Themen: Counter-Strike 2 - und Resident Evil 4. Das Remake zu Capcoms Horror-Klassiker von 2005 bewegt die Massen: Über 168.000 Menschen haben Leon Kennedys neues altes Abenteuer am Samstag gespielt - ein neuer Rekord für die Serie.

Gleichzeitig stimmen über 19.000 Steam-Reviews ein Loblied auf Resident Evil 4 Remake an. Die User-Tests zeichnen ein »äußerst positives« Bild mit 96 Prozent positiven Bewertungen. Das ist ein absoluter Spitzenwert und passt zu den sehr positiven Pressewertungen des RE4 Remakes:

Resident Evil 4 Remake: So hoch sind die Spielerzahlen

Nach dem Release am 24. März 2023 hat sich das Remake zu Teil 4 der Resident-Evil-Serie am Wochenende zu einem Riesenhit bei Steam-Spielern gemausert. Die Statistik-Webseite SteamDB weist den Höchstwert mit 168.191 gleichzeitig aktiven Spielern aus.

Damit war Resident Evil 4 Remake gestern das meistgespielte Singleplayer-Spiel auf Steam. Lediglich die großen vier Multiplayer-Titel Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Apex Legends und PUBG: Battlegrounds konnten jeweils mehr Spieler auf sich vereinen.

Der Influencer Benji-Sales weist darauf hin, dass Resident Evil 4 Remake einen Rekord für die Serie aufgestellt hat und setzt dazu die Steam-Zahlen für die letzten Teile in Relation:

Resident Evil Village - 106.631 Spieler

Resident Evil 2 Remake - 74.227 Spieler

Resident Evil 3 Remake - 60.293 Spieler

Resident Evil 7 - 20.449 Spieler

Gleichzeitig ist das Horror-Actionspiel natürlich noch weit von den Zahlen eines Hogwarts Legacy entfernt, das im Februar mit 879.308 gleichzeitig aktiven Spielern punkten konnte.

Steam-Reviews: Das sagen die User zu Resident Evil 4

Gerade mal 666 (!) negative Rezensionen finden zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels. Dem gegenüber stehen 18.443 Spieler, die Resident Evil 4 Remake auf Steam einen Daumen nach oben gegeben haben. In den Texten überschlagen sich die User vor Lob. Was GameStar im Test zum Remake schreibt und welche Wertung wir am Ende vergeben, lest ihr hier:

Test zum Remake Resident Evil 4: Ein Meisterwerk findet Vollendung von Christian Schwarz

Auf Steam schreibt banane777: »Sachlich bleiben? Fällt schwer. Das Spiel ist einfach grossartig [sic!] in jeder Hinsicht.« Akito stimmt zu: »Nostalgie Pur. Die wichtigsten Sachen wurden beibehalten und Optimiert. Schlechte Passagen wurden aufgebessert oder komplett neugeschrieben. Meiner Meinung das beste Resident Evil und ein mehr als würdiges Remake.«

Besonders angesichts der schwierigen PC-Vergangenheit von Resident Evil 4 (die anfängliche Portierung war äußerst schwach) sind viele Spieler erfreut über den technischen Zustand des Remakes. Selbst wer Kritikpunkte am Spiel findet, ordnet diese angesichts der vielen positiven Aspekte als nicht so schlimm ein. »Ich hasse Ashley, der Rest vom Spiel ist toll«, meint ExtremeChan und spricht damit wohl vielen Fans aus dem Herzen.

