Resident Evil 4 Remake bekommt international sensationelle Wertungen

Am 24. März 2023 erscheint nach 18 Jahren das Remake zum Survival-Horror-Klassiker Resident Evil 4. Eine Woche vor Release sind nun die ersten Bewertungen der internationalen Presse aufgetaucht. Diese fielen großartig aus, aber dennoch bleibt es ein Stück hinter dem Original zurück.

Was ist das Problem ?

Resident Evil 4 Remake kann stand 17. März 2023 einen schwer beeindruckenden Metascore von 93/100 Punkten verbuchen. Zum Vergleich: Das Remake von The Last of Us hat einen Metascore von 88 Punkten. Resident Evil 4 Remake hängt mit seinem Score allerdings hinter dem Original zurück: Das hat nämlich einen fantastischen Score von 96 Punkten.

Diese Niederlage ist aber keine Schande, da Resident Evil 4, als es 2005 erschien, den Third-Person-Shooter als Genre revolutionierte und auch sonst in seiner gesamten Art und Weise einzigartig war. Das ist bei einem Remake natürlich nicht mehr der Fall. Umso beeindruckender ist, dass Resident Evil 4 Remake trotzdem einen Ü90-Score erzielen kann, der es in jedem Fall zu einem der bestbewerteten Spiele aller Zeiten macht.

Resident Evil Remake 4: Die internationalen Bewertungen im Überblick

Der internationale Pressespiegel spricht ein sehr eindeutiges Bild:

Website Wertung GameStar 91 GamePro 93 Gfinity 100 IGN 100 Player 2 100 Washington Post 95 4Players 92 IGN Japan 90 Eurogamer Polen 80 DualShockers 70

Stand 17. März 2023 sind für Resident Evil 4 Remake auf Metacritic 88 Presse-Bewertungen eingetragen worden. Diese sind fast durchweg positiv. Zum Beispiel schreibt Gfinity:

Das Resident Evil 4 Remake bringt frischen Wind in den heiß geliebten Horror-Klassiker. Es liefert ein perfektes Upgrade des Gameplays, der Story und der Ästhetik .

Auch IGN lobt den Titel in den Himmel:

Das Resident Evil 4 Remake ist das unbarmherzigste und spannendste Abenteuer der Serie neu gebaut, verfeinert und mit vollständig ausgeschöpftem Potenzial.

Player 2 hebt hervor, dass es einige interessante Unterschiede in der Handlung gibt, wodurch es sich auch für Resident-Evil-Veteranen wie das erste Mal anfühlen wird.

Es gibt auch Kritik, wenn auch nur sehr wenig. Lediglich zwei der 88 Bewertungen sind nicht eindeutig positiv und vergaben jeweils nur 70 Punkte. Siliconera kritisiert zum Beispiel die neue Nutzung des Messers, welche das Spiel zu leicht machen würde. DualShockers hingegen kritisiert die mangelnde Kreativität in Hinblick auf die Remakes von Teil 2 und Teil 3:

Resident Evil 4 Remake fragt die plakative Frage, ob man etwas perfektionieren kann, das bereits als perfekt gilt. Während dies auf technischer Ebene ziemlich gut gelungen ist, leidet Capcoms neustes Remake an einem Mangel an Kreativität im Vergleich zu den anderen Serien-Revivals.

