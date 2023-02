Hogwarts Legacy ist auf Steam ein riesiger Erfolg - scheitert nur an einem Rollenspiel

Es hat sich schon vor Release angebahnt, jetzt ist es offiziell: Hogwarts Legacy ist eins der erfolgreichsten Singleplayer-Spiele auf Steam - zumindest, wenn man nach den Spielerzahlen geht. Das Harry Potter-Rollenspiel erreichte kurz nach seinem finalen Release am 10. Februar 2023 mit 807.112 gleichzeitigen Nachwuchs-Hexen und Zauberern, die sich in ihr erstes (beziehungsweise fünftes) Schuljahr auf Hogwarts stürzten - wie aus den Zahlen bei SteamDB hervorgeht.

Trotz dieser absolut fantastischen Zahlen reicht das jedoch nicht für Platz 1, sondern nur für die Silbermedaille. Währenddessen thront nämlich Cyberpunk 2077 weiterhin ganz oben auf dem Siegertreppchen mit seinem ungeschlagenen Steam-Rekord von 1.054.388 gleichzeitigen Spielern. Aber hey, dafür konnte Cyberpunk 2077 von Hogwarts Legacy in einer ganz anderen Disziplin geschlagen werden:

Natürlich lässt sich aber über einen Punkt streiten: Denn Elden Ring liegt mit 950.000 gleichzeitigen Steam-Spielern eigentlich noch vor Hogwarts Legacy.

Genau genommen ist das aktuellste Soulslike der FromSoftware Studios aber kein reinrassiges Singleplayer-Spiel, sondern verfügt über prominente Koop- und PvP-Elemente. Ob Elden Ring und Hogwarts Legacy in Bezug auf die erfolgreichsten Singleplayer-Spiele auf Steam miteinander konkurrieren dürfen , ist damit ein klein wenig Interpretationssache.

Absehbarer Steam-Erfolg

Dass Hogwarts Legacy seit seinem finalen Release am 10. Februar 2023 so sehr durch die Decke geht, ist übrigens nicht wirklich überraschend. Der bahnbrechende Erfolg des Harry Potter-Rollenspiels hatte sich schon zuvor während seiner Early Access-Phase angebahnt. Nach dem 7. Februar spielten nämlich schon 489.139 Vorbesteller der Deluxe Edition gleichzeitig auf Steam.

Hohe Spielerzahlen schön und gut - was hält eigentlich die Allgemeinheit überhaupt von Hogwarts Legacy? Auch hier zeichnet sich ein klares Bild. Auf Steam kommt das Rollenspiel bei den Spieler im Durchschnitt nämlich sehr gut weg. Mehr über die knapp 25.000 abgegebenen Wertungen der Steam-User, könnt ihr in unserer dedizierten Meldung zu dem Thema nachlesen:

Tipps und Test zu Hogwarts Legacy

Solltet ihr euch selbst noch nicht an Hogwarts Legacy herangewagt haben, dürften euch vor dem Spielstart unsere neun nützlichen Einsteiger-Tipps weiterhelfen. Wer als Nachwuchs-Hexe oder -Zauberer schon ein klein wenig gezaubert hat, dürfte wiederum die Übersicht zu all unseren Guides und Spielhilfen zu schätzen wissen.

Und natürlich haben wir Hogwarts Legacy bereits einen ausführlichen Test unterzogen, dem ihr euch sowohl in Schrift- als auch in Videoform widmen könnt. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick hinein:

Was haltet ihr von Hogwarts Legacy und dem bahnbrechenden (Steam-)Erfolg des Harry Potter-Rollenspiels? Konntet ihr bereits selbst reinspielen und euch ein Bild davon machen? Oder lässt euch die Geschichte um neue Hexen und Zauberer kalt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!