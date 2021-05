Der heiß erwartete neue Teil von Capcoms Survival-Horror-Reihe Resident Evil 8: Village steht vor der Tür. Kurz vor seinem Release am 7. Mai regnet es für das Spiel hauptsächlich sehr gute Wertungen. Auch in unserem GameStar-Test schneidet Resident Evil 8 mit einer Wertung von 88 sehr gut ab.

Besonders gelungen finden wir die Spielwelt von Village, die mit ihrem düsteren Schloss und Dorf an die guten alten Zeiten von Resident Evil 4 erinnert, aber noch wesentlich mehr in petto hat. Auch der Söldner-Modus ist überraschend gut gelungen.

In Sachen Story kann uns Resident Evil allerdings nicht überzeugen - und genau hier liegt einer der größten Knackpunkte, den sowohl positive als auch negative Pressestimmen kritisieren. Schauen wir uns die Wertungen also mal genauer an.

Resident Evil 8: Village im internationalen Wertungsspiegel

In harten Zahlen pendelt sich die Durchschnittswertung von Resident Evil 8 derzeit im 80er Bereich ein. Auf Metacritic steht die PC-Fassung aktuell bei 85 (12 Reviews) und die der PS5 bei 84 (70 Reviews). Der Metascore bei OpenCritic (80 Reviews) liegt ebenfalls bei 84.

Ihr wollt Resident Evil 8 mit Raytracing genießen, braucht Tuning-Tipps für langsame Systeme oder wollt wissen, wie gut es auf minimaler Hardware läuft? In unserem umfangreichen Technik-Check zu Resident Evil 8 lest ihr alles zu den Systemanforderungen und Benchmarks des neuen Teils:

Die Stimmen der Tester

An der Spitze der Wertungen steht unter anderem GameSpot, die Resident Evil 8 eine Wertung von 90 geben. Autor Phil Hornshaw lobt vor allem die Rückbesinnung zum ausgewogenen Action-Anteil von Resident Evil 4:

"Es updatet die besten Action-Elemente des Resident-Evil-Franchises und mixt sie gut mit dem RE7-Design. Es macht einen großartigen Job, die Geschwindigkeit und Intensität zu variieren und fühlt sich dabei immer noch wie [Resident Evil] an. "

Wie alle Magazine kritisiert aber auch GameSpot die letzte Stunde des Survival-Horrors, die sich anfühlt »als würde sie zu einem anderen Spiel gehören.« Dieser Kritikpunkt wiegt für Tester Jörg Luibl von 4Players wesentlich schwerer. Mit einer Wertung von 68 bildet das Magazin eines der Schlusslichter:

"Was Capcom im letzten Drittel der etwa zwölfstündigen Qualitäts-Achterbahn veranstaltet, durchlöchert all die guten Ansätze in einem stupiden Dauerfeuer, dem sowohl der stellenweise fantastisch realisierte Horror mit P.T.-Anleihen als auch der Spielspaß endgültig zum Opfer fallen. Damit erinnert das Finale leider an das dunkelste Kapitel der Reihe und Capcom begibt sich zurück auf einen Pfad, der meine Vorfreude auf die unausweichliche Fortsetzung erheblich dämpft."

Dustin Bailey von PCGamesN gibt Village eine Wertung von 80, obwohl es auch seiner Meinung nach »sein Momentum in der zweiten Hälfte nicht aufrecht erhalten kann.« Dafür »zieht es das beste aus der Serienvergangenheit und kombiniert es mit etwas frischem und überraschendem.«

Obwohl sich die internationalen Stimmen uneinig über den Horror-Faktor sind, nennt PCGamer Resident Evil 8 »das gruseligste Resident Evil bisher.« Tester Andy Kelly bezeichnet den neuen Teil als »eine grauenhaft schöne Sammlung genialer Horror-Set-Pieces, mit einigen der unvergesslichsten grotesken Gegner der Resident-Evil-Historie.«

Resident Evil 8: Village erscheint am 7. Mai für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Bis dahin lest ihr unsere umfangreiche Einschätzung im GameStar-Test zu Resident Evil 8.