Star Wars: Wie steht es um Rian Johnsons Filmtrilogie? 8 Jahre nach der Ankündigung gibt’s ein ernüchterndes Update

Es sieht aktuell nicht danach aus, als würde der Episode-8-Regisseur Rian Johnson noch seine Trilogie bekommen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Zieht euch warm an, denn die Kommentarsektion unter diesem Artikel wird wahrscheinlich schlimmer aussehen, als der Jedi-Tempel auf Coruscant nach Order 66!

Episode 8 - Die letzten Jedi lässt sich guten Gewissens als der polarisierendste aller Star-Wars-Filme bezeichnen. Dass Regisseur Rian Johnson eine eigene Trilogie drehen soll, spaltete dann natürlich entsprechend die Gemüter.

Ihre Ankündigung ist aber mittlerweile schon stolze acht Jahre her. Deswegen kann man niemandem verübeln, daran zu zweifeln, dass die geplante Trilogie überhaupt noch kommt - zwischenzeitlich war sich sogar Johnson persönlich der Sache nicht mehr allzu sicher.

Wie steht es 2025 um Rian Johnsons Star-Wars-Trilogie?

Aktuell sieht es nicht besser aus. Denn jetzt wurde Rian Johnson im Gespräch mit The Independent darauf angesprochen, wie es um das Sternenkrieg-Projekt stehen würde. Und dazu hat der Regisseur von Episode 8 das Folgende verraten:

Ich konzentriere mich gerade auf andere Sachen. Aber das würde nicht ausschließen, dass [meine Trilogie] irgendwann passiert. Sollte ich irgendwann ins Star-Wars-Universum zurückkehren, wäre ich die glücklichste Person überhaupt!

Das klingt definitiv nicht daran, als würde Rian Johnson noch an seiner Star-Wars-Trilogie arbeiten. Immerhin lässt sich diesem Zitat entnehmen, dass sich für den Regisseur nicht länger die Frage stellt, wann, sondern ob das Projekt überhaupt noch passiert.

2:25 Star Wars: Offizieller Trailer zu Episode 8 - Die letzten Jedi

Autoplay

Nach dem ganzen Debakel um Episode 8 hat Rian Johnson aber dafür ganz woanders punkten können. Seine Krimi-Reihe Knives Out mit Daniel Craig in der Hauptrolle erfreut sich unter Zuschauern sowie Fans großer Beliebtheit. Aktuell arbeitet er an einem dritten Teil.

Ebenso ist Johnson an mehreren ausgezeichneten TV-Serien beteiligt, wie zum Beispiel Poker Face, American Fiction oder 3 Body Problem. Selbst wenn der Regisseur von Episode 8 langfristig nicht zu Star Wars zurückkehrt, dürfte es ihm wohl nicht an spannenden Projekten mangeln.

Wie derweil die Kino-Zukunft von Star Wars aussieht? 2026 startet mit The Mandalorian & Grogu der erste neue Krieg-der-Sterne-Film nach Episode 9 auf der großen Leinwand, darauf folgt dann Starfighter von Shawn Levy (Deadpool & Wolverine) mit Ryan Gosling in der Hauptrolle.

Was aktuell sonst noch für Star-Wars-Filme in Arbeit sind, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.