Riesiger Butcher in Diablo 4: Verwirrendes Phänomen hat eine einfache Erklärung

Wer hätte gedacht, dass der Butcher in Diablo 4 noch schrecklicher werden kann?

Habt ihr euch schonmal gefragt, wieso der Butcher in Diablo 4 deutlich kleiner ist als in Diablo 3? Was wie eine reine Stilentscheidung wirkt, könnte noch einen anderen Grund haben. Denn tatsächlich kann der gefürchtete Boss auch in Diablo 4 gut und gerne dreimal so groß werden und damit sein Diablo-3-Gegenstück fast schon überragen.

Eine Gruppe hat auf Reddit erst kürzlich eine Begegnung mit einem riesigen Butcher geteilt und in den Kommentaren wurde ausführlich darüber geredet, woher das erschreckende Phänomen kommt.

Woher kommt der riesige Butcher?

Der Butcher oder Schlächter ist in Diablo 4 ein ganz besonderer Bossgegner, der nicht am Ende eines Dungeons geduldig auf euch wartet, sondern überraschend auftauchen kann und in der Regel auch noch im aller schlechtesten Augenblick. Normalerweise überragt er eure menschlichen Helden ein wenig, doch in dem Screenshot auf Reddit reicht er fast bis zu meterhohen Decke.

Anscheinend hat dieses Phänomen aber eine recht simple Erklärung. Die Gruppe bewältigt hier nämlich gerade einen Nightmare Dungeon. Also einen Endgame Dungeon, der mithilfe eines Alptraumsiegels modifiziert wurde.

Bei dem Modifikator handelt es sich laut des Reddit-Nutzers Swissarmywolf wohl um den Avenger-Affix. Ist dieser Modifikator aktiv, werden Monster stärker, sobald andere Monster in ihrer Nähe sterben. Das gilt offenbar auch für den Butcher. Ein Nebeneffekt ist, dass verstärkte Gegner auch ein wenig anwachsen. Das ist bei normalen Feinden kaum wahrnehmbar, im Falle des Butcher aber schon.

Spannende und erschreckende Folgeerkenntnis: Offenbar hat der Butcher zumindest in diesem Fall eine ganze Weile außerhalb der Kamera gewartet und ist stetig gewachsen, bevor er die Gruppe anfiel. Er beobachtet euch also ... lauert ... er könnte jetzt gerade hinter euch stehen!

Der Butcher kann übrigens auch etwas weniger erschreckend sein, etwa wenn ihr ihm schon auf Level 2 im allerersten Dungeon begegnet.

Habt ihr das gleiche Phänomen schon einmal beobachten können und wart ihr damals ähnlich ratlos, wie die Gruppe aus dieser Meldung? Wie sehen allgemein eurer Erfahrungen mit dem Butcher aus? Habt ihr ihn schon mehrmals bezwungen oder noch kein einziges Mal? Schreibt uns alle eure Geschichten und Gedanken in die Kommentare!