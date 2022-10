Rimworld Biotech: Die dritte Erweiterung erfüllt endlich einen der größten Fanwünsche

Der Aufbau-Survival-Hit Rimworld hat seine dritte Erweiterung angekündigt: In Rimworld Biotech können eure Kolonisten nun endlich Kinder zeugen, aber es gibt noch viel mehr Spannendes zu entdecken. Ihr könnt eure Nachkommen etwa direkt mit Genexperimenten modifizieren - das klingt doch nach klassischem Rimworld-Spaß.

Rimworld Biotech bringt drei große Neuerungen

#1: Nachwuchs

Die wohl wichtigste Neuerung ist, dass mit Biotech Schwangerschaften ihren Weg ins Spiel finden. Somit bekommt ihr nun endlich eine verlässliche Quelle, neue Kolonisten zu gewinnen - und diese könnt ihr auch noch nach euren Wünschen formen.

Denn für eine glückliche Kindheit müssen die kleinen Racker nicht nur viel Liebe von ihren Eltern bekommen, sondern auch gebildet werden. Je besser ihr beides hinbekommt, desto mehr positiven Charaktereigenschaften stehen euch zur Wahl, wenn das Kind die nächste Wachstumsstufe erreicht.

Ihr könnt aber auch komplett darauf pfeifen und eure Babys in einem Wachstumsbehälter in Rekordzeit hochzüchten. Dabei kommen dann zwar keine Vorzeigeexemplare heraus, aber für billige Arbeiter und Soldaten sollte es reichen.

#2: Genexperimente

Mit der neuen Erweiterung kommen sogenannte Xenohumans ins Spiel. Das sind genetisch veränderte Menschen mit besonderen Eigenschaften, die von Kleinigkeiten wie besonderen Augenfarben bis hin zu mächtigen Modifikationen wie Immunität gegen Gift, schnellere Regeneration oder sogar Unsterblichkeit reichen.

In eurem eigenen Genlabor könnt ihr Xenohumans ihre Gene entnehmen, in Kolonisten oder Gefangene einpflanzen und anschließend die Daumen drücken, dass eure bizarre Kreation möglichst vorteilhaft ausfällt. Friedliebende Spieler können die Gene aber auch von vorbeiziehenden Händlern kaufen oder als Questbelohnung erlangen.

#3: Der Mechanitor

Die letzte große Neuerung ist ein spezielles Gehirnimplantant, welches Kolonisten zu einem Mechanitor macht. Diese neue Klasse besitzt das besondere Talent, Mechanoiden per Gedankenkontrolle kontrollieren zu können.

Neben den aus dem Hauptspiel bekannten Mechanoiden sollen eine ganze Reihe neuer Modelle hinzustoßen - und ihr dürft sogar eigene Mechanoiden züchten! So sind nicht nur dazu da, um eure Feinde zu töten, sie können euch auch lästige Arbeiten wie das Ernten eurer Felder oder das Kochen von Mahlzeiten abnehmen.

So könnt ihr jetzt schon Kinder bekommen

Rimworld Biotech hat noch keinen Release-Termin, soll laut Entwickler Tynan Sylvester aber noch diesen Monat erscheinen. Ein Preis ist ebenfalls nicht bekannt, die beiden bisherigen Add-ons kosten aber jeweils 17 Euro.

Falls ihr jetzt unbedingt Babys in Rimworld bekommen wollt, helfen euch aber Mods weiter:

Was haltet ihr von dem neuen Update? Hattet ihr euch auch schon lange gewünscht, für Nachwuchs in eurer virtuellen Kolonie sorgen zu können? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!