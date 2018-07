Am 19. Oktober 2018 kehrt Battlefield in den zweiten Weltkrieg zurück und wird bis dahin den Käufern von Battlefield 1 und Battlefield 4 einige Präsentkörbe schnüren. »Road to Battlefield 5« heißt die Marketing-Kampagne, die Spieler nochmal für die Shooter-Reihe begeistern und Anreize liefern soll, auch bei der neusten Fortsetzung zuzuschlagen.

Wie Entwickler Dice auf der offiziellen Seite ankündigt, verschenken sie alle Erweiterungen von Battlefield 1 und Battlefield 4 bis zum 19. Oktober. Spieler sollen den Battlefield-Kalender im Auge behalten um zu erfahren, wann welcher DLC für kurze Zeit kostenfrei heruntergeladen werden kann.

Angelaufen ist die Aktion übrigens bereits vor einigen Monaten: Im Mai 2018 war die Battlefield-1-Erweiterung In the Name of the Tsar kostenlos erhältlich, später folgte der DLC Turning Tides. Im Juli erscheint Apocalypse kostenfrei für alle.

Spieler, die bereits Gratis-Downloads verpasst haben, »können sich diese unter Umständen auch in Zukunft noch sichern«, schreiben die Entwickler. Was sie damit genau meinen, ist bisher noch nicht klar. Möglicherweise wird es nach dem Battlefield-5-Release aber nochmal ein solches Angebot geben.

Wöchentliche Ingame-Belohnungen

Zudem wechseln jeden Dienstag bestimmte Karten-Playlisten in Battlefield 1. Nicht-Premium-Pass-Besitzer erhalten so eine Gelegenheit in Karten reinzuschauen, die eigentlich nur DLC-Käufern vorbehalten sind. Zu den weiteren Inhalten gehören einige Ingame-Belohnungen, Dice erklärt dazu:

"Trag in deinen Kalender auch die wöchentlichen Ingame-Belohnungen in Battlefield 1 ein. Bei der Anmeldung in Battlefield 1 listet ein neues Menü tägliche Aufgaben auf, für die verschiedene Belohnungen, wie Waffen- und Ausrüstung-Skins, Erkennungsmarken und Trupp-XP-Boosts gewährt werden. Die verfügbaren Belohnungen werden wöchentlich freigeschaltet und können in diesem Zeitfenster errungen werden. Spiel dazu Missionen, die auf Erweiterungen und den Sternzeichen basieren. Und falls du einige davon verpasst, keine Sorge. Du kannst sie trotzdem erhalten! "

Dabei lassen sich auch Soldatensets für Battlefield 5 freischalten. Damit können dann die eigenen Recken mit verschiedenen kosmetischen Gegenständen bemalt und ausgerüstet werden.

