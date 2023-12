7 Jahre gewartet: Zum Rollenspiel-Phänomen Undertale gibt's jetzt ein kostenloses Prequel

Undertale-Fans aufgepasst - dieses neue Fanprequel spielt sich genau wie das Original.

Undertale bleibt ein kleines Rollenspiel-Juwel, das über die Jahre eine gewaltige Fangemeinde um sich scharen konnte. Zu kaum einem anderen Indiespiele hat sich ein derartiger Kult entwickelt, der mittlerweile abertausende Fan-Projekte und Kunstwerke hervorgebracht hat.

Ein ganz besonders spannendes Projekt namens Undertale Yellow wurde nach sieben Jahren Entwicklungszeit vor kurzem veröffentlicht und ist einen Blick alle Mal wert. Ihr könnt euch das Spiel direkt hier runterladen.

1:11 Undertale Yellow: Der Release-Trailer zum inoffiziellen Prequel

Fast schon ein vollwertiges Spin-Off

Wer Undertale Yellow herunterlädt, bekommt im Grunde ein komplettes Spiel. Auch wenn es sich um ein kostenloses Fanprojekt handelt. Doch die Ersteller haben sich hier wirklich die beste Mühe gegeben, ein stimmiges Prequel zu Undertale zu entwickeln. In Sachen Optik, Aufmachung und Spieldesign steht dieses Fanprojekt dem Original also in nichts nach.

Dabei erlebt ihr eine neue Reise durch die Unterwelt, in deren Verlauf ihr auf neue Feinde und neue Freunde treffen werdet. Es soll sogar wieder möglich sein, das Spiel mehrmals durchzuspielen und jedes Mal einer anderen Route zu folgen. Außerdem wird als großes neues Feature beworben, dass ihr jederzeit einen Cowboy-Hut tragen dürft!

Optisch und spielerisch ist Yellow kaum von Undertale zu unterscheiden.

Gut, es gibt auch tatsächlich einige waschechte Optimierungen im Vergleich zum Original, wie etwa die Möglichkeit zu rennen. In Sachen Story solltet ihr vorher allerdings unbedingt Undertale gespielt haben, wenn ihr diese grandiose Geschichte nicht gespoilert bekommen wollt.

Obendrein soll Undertale Yellow eine Ecke schwieriger sein, bereitet euch mit dem Original darauf also besser erst einmal vor.

Die Fans lieben es

Wie viel Liebe und Sorgfalt die Entwickler des Prequels ins Spiel gegossen haben, zeigt sich auch an den Rezensionen in den sozialen Medien. Auf YouTube schreiben viele Spielerinnen und Spieler, dass sie schon ewig darauf warten. Wer ist gespielt hat, lobt den Inhalt in den höchsten Tönen. Vor allem Undertale-Fans kommen hier also voll auf ihre Kosten.

Zumal Fans bereits lange darauf warten, dass der ursprüngliche Erfinder Toby Fox einen waschechten Nachfolger zu dem Ausnahmespiel zumindest vollendet. Zwar ist der offizielle Nachfolger Deltarune auf Steam bereits spielbar, allerdings beinhaltet das nur zwei der insgesamt fünf geplanten Kapitel. Einen Release-Termin gibt es für die mit Spannung erwarteten letzten drei Kapitel noch nicht.

Was ist eure Meinung zu Undertale und Undertale Yellow? Konnte euch das Kleinod begeistern und haltet ihr Undertale für genauso genial wie viele seiner Fans da draußen? Habt ihr das inoffizielle Prequel bereits ausprobiert und wie hat es euch gefallen? Trifft es den Undertale-Kern oder ist spürbar, dass hier andere Leute dransitzen? Schreibt es in die Kommentare!