In der Rollenspiel-Sensation Pillars of Eternity könnt ihr 10 Jahre nach Release endlich so kämpfen wie in Baldur's Gate 3

Es ist eine andauernde Diskussion. Sind Kämpfe in Oldschool-Rollenspielen besser in Echtzeit mit Pause oder komplett rundenbasiert? Die einen schwören auf die Pause-Funktion, immerhin weckt sie wohlige Erinnerungen klassische Rollenspielmeisterwerke wie Baldur's Gate. Die anderen hingegen zeigen aufgeregt mit dem Finger auf rundenbasierte Gefechte in modernen Rollenspielmeisterwerken wie Baldur's Gate 3.

In jedem Fall kann beides gehörig Spaß machen und deshalb gibt es inzwischen auch die Rollenspiele, die einfach beides anbieten. Dazu gehört bald auch Pillars of Eternity, das 2015 erschienen ist und die sogenannte Renaissance der Oldschool-Rollenspiele einleitete. Zum zehnjährigen Jubiläum hat das Entwicklungsstudio Obsidian jetzt angekündigt, dass ihr schon bald das ganze Spiel auch Runde für Runde durchspielen könnt.

Wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt ein kurzes Video:

Ein grandioses Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen

Falls ihr von Baldur's Gate 3 kommt und euch an die rundenbasierten Kämpfe gewöhnt habt, solltet ihr bei Gelegenheit umsatteln und eine umfangreiche Exkursion nach Eora vornehmen, der Fantasy-Welt von Pillars of Eternity – und übrigens auch des kürzlich erschienen und hochgelobten Action-Rollenspiels Avowed.

Denn auch, wenn Pillars of Eternity natürlich mit der Grafikpracht und selbst mit den spielerischen Möglichkeiten eines Baldur's Gate 3 nicht mithalten kann, schlägt in beiden Spielen doch das gleiche Herz. Pillars of Eternity ist immerhin sehr direkt von Baldur's Gate 1 und 2 inspiriert.

Das Spiel bietet eine unheimlich tiefgründige Story an, in der es um die Seelen aller Lebewesen geht. Dabei trefft ihr vielschichtige Figuren, könnt euren Charakter umfangreich ausbilden und werdet regelmäßig mit richtig kniffligen Entscheidungen konfrontiert. Im Test sahnte das Rollenspiel sensationelle 92 Punkte ab.

Zum Release liefen die komplexen Kämpfe wie früher bei Baldur's Gate noch in Echtzeit mit Pause ab, im Verlauf dieses Jahres ergänzt ein Update dann das neue rundenbasierte Kampfsystem. Einen exakten Termin gibt es allerdings noch nicht.

Und das funktioniert?

Kann ein Spiel einfach so von Echtzeit auf Runde wechseln? Im besonderen Fall der Oldschool-Rollenspiele schon. Die meisten davon wurden in irgendeiner Form von Dungeons & Dragons abgeleitet, dessen gesamtes Regelsystem auf rundenbasierte Kämpfe ausgelegt ist. Die Echtzeit mit Pause war schon früher ein Kompromiss, da Echtzeit in den frühen 2000ern ihre Blütezeit erlebte.

In Wahrheit werkelt im Hintergrund trotzdem eine Art rundenbasiertes System, das sich nur eben weitestgehend automatisch abspielt und auf Timer statt Runden setzt. Trivial ist die Umstellung trotzdem nicht, wurde allerdings schon ein paar mal gut umgesetzt. Beispielsweise in den Pathfinder-Spielen von Owlcat und auch Pillars of Eternity 2 bekam im Nachgang noch ein Rundensystem spendiert.

Vermutlich wird sich Pillars of Eternity 1 also an dem seines Nachfolgers orientieren. Anders als bei Pathfinder, müsst ihr euch in PoE 2 zu Beginn auf eines der beiden Systeme festlegen und könnt nicht jederzeit zwischen Runde und Echtzeit wechseln. Vermutlich wird das bei PoE 1 also wieder so sein.