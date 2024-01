Pillars of Eternity: Nach fast 10 Jahren erhält das Rollenspiel-Meisterwerk ein neues Update

Da haben die Entwickler doch nochmal an Pillars of Eternity geschraubt.

Es war schon zum Release ein wahrer Rollenspiel-Knaller, auch wenn es nicht so große Wellen schlagen konnte wie nun Baldur’s Gate 3. Mit einer phänomenalen Wertung von 92 waren wir dennoch begeistert und jetzt, neun Jahre später, kommt überraschend ein Update: Das erste Pillars of Eternity wird nochmal ein gutes Stück verbessert.

Wer nach all der Zeit mit mehr Content rechnet, wird enttäuscht sein. Das Update beschränkt sich laut Obsidians Forumsbeitrag auf technische Fixes, von denen gibt es aber genügend. Jetzt stellen sich Charaktere nicht mehr häufig in der bekannten T-Pose auf, Audioprobleme wurden behoben, der ein oder andere Dialog-Schluckauf gehört der Vergangenheit an und viele weitere Verbesserungen sind mit dabei.

Die gesamten Patch Notes findet ihr wie immer auf der zweiten Seite dieses Artikels.

1:10:35 Ist Baldur's Gate 3 die Renaissance der Oldschool-Rollenspiele? - mit RBTV

Der Patch verbirgt sich im Beta-Abteil bei Steam, das Update wird also nicht automatisch heruntergeladen. Dafür müsst ihr erst per Rechtsklick auf das Spiel zu den Einstellungen gelangen und dort unter »Beta« die Option »Beta - Public Beta branch for upcoming patches« auswählen.

Manche Fans erhoffen sich, dass diese Aufpolierung ein Zeichen für einen dritten Teil sein könnte. Das scheint aber eher unwahrscheinlich zu sein, immerhin hat Obsidians Design Director noch vor wenigen Monaten gesagt, dass ein Pillars 3 nur entwickelt wird, wenn das Konzept auf den Kopf gestellt wird. Dass also jetzt schon feste Pläne bestehen, ist kaum vorstellbar.

Stattdessen könnte es am diesjährigen Release von Avowed liegen, welches im Pillars-Universum spielt. Somit können Fans des Franchises auch den alten Titel in Bestform spielen. Ein genaues Erscheinungsdatum für das First-Person-Rollenspiel gibt es übrigens noch nicht, lediglich 2024 steht fest.

Werdet ihr Pillars of Eternity nochmal rauskramen, da jetzt der Feinschliff vollzogen wurde? Oder wartet ihr lieber auf Avowed, um ins Pillars-Universum einzutauchen? Wünscht ihr euch einen drittel Teil der Rollenspielreihe oder seid ihr für die nächsten Jahre mit Baldur’s Gate 3 gesättigt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!