Euer meisterwartetes Rollenspiel 2021 könnt ihr schon jetzt spielen

Wir haben euch gefragt: Auf welche PC-Spiele freut ihr euch im Jahr 2021 am meisten? In einer Reihe von Toplisten haben wir euch im Januar die spannendsten Kandidaten aller Genres vorgestellt. Unter jeder Liste befindet sich eine Umfrage, in der ihr das interessanteste Spiel wählen könnt. Viele von euch haben das Angebot auch schon wahrgenommen und zahlreich abgestimmt.

Hier findet ihr eine interaktive Übersicht mit allen Spiele-Highlights 2021 und allen Toplisten:

Heute präsentieren wir euch die Auswertung der Umfrage zu den spannendsten Rollenspielen 2021. Und das Ergebnis ist gar nicht mal so eindeutig. Die insgesamt rund 1.700 Stimmen sind beinahe gleichmäßig auf die ersten sieben Plätze aufgeteilt:

Das sind eure Rollenspiel-Highlights 2021

Den dritten Platz mit 175 Stimmen belegt die langerwartete Fortsetzung des Vampirrollenspiels Vampire Bloodlines 2. Mit 218 Stimmen freu(t)en sich aber noch mehr von euch auf das Harry-Potter-RPG Hogwarts Legacy. Der Sieger mit 326 Stimmen ist aber Baldur's Gate 3.

Während wir mittlerweile erfahren mussten, dass Hogwarts Legacy nicht einmal mehr 2021 erscheint, können wir Baldur's Gate 3 sogar bereits spielen - und zwar als Early-Access-Version. In unserem umfangreichen Vorab-Test erzählt euch unser Rollenspiel-Experte Peter Bathge im Detail, was Baldur's Gate 3 bereits liefert - und ob sich der Preis von 60 Euro schon vor dem finalen Release lohnt:

Aber alle drei Gewinner haben etwas gemeinsam: Sie setzen auf die eine oder andere Art auf Nostalgie. Hogwarts Legacy erweckt die Harry-Potter-Reihe, die in den 90ern ihren Anfang fand, wieder zum Leben. Bloodlines 2 wird eine moderne Fortsetzung eines absoluten Rollenspielklassikers von 2004. Und die Wurzeln von Baldur's Gate reichen sogar noch viel tiefer bis in die Anfänge der Oldschool-Rollenspiele.

Wir haben uns nach unserem Ranking der 100 besten Rollenspiele aller Zeiten mit den Pillars-of-Eternity-Entwicklern von Obsidian zusammengesetzt und darüber gesprochen, was gute RPGs wirklich ausmacht - und wo ihre größten Fehler liegen:

Falls ihr schon jetzt nach neuem Rollenspiel-Futter sucht, dann schaut doch mal in unserer Topliste der besten Oldschool-Rollenspiele und unseren RPG-Charts vorbei.