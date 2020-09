Alle Trailer vom RTX-3000-Event: Raytracing und 4K-Edeloptik

Am 1. September stellte Nvidia die neue RTX-3000-Generation vor. Im Rahmen der Präsentation gab es auch neue Spiele-Trailer - wir haben alle Videos für euch gesammelt und in dieser Übersicht zusammengetragen. Und für die anspruchsvollen Grafik-Fans unter euch haben wir auch sämtliche Original-Videos verlinkt, damit ihr sie in bestmöglicher Qualität und 60fps anschauen könnt.

Livestream verpasst? Kein Problem, wir haben alle Infos zu den neuen Grafikkarten parat:

Alle Trailer des Events

CoD: Cold War

Der nächste Teil von Call of Duty heißt Black Ops: Cold War und erscheint am 13. November 2020. Zum Nvidia-Event gab es einen brandneuen Trailer mit Raytracing-Effekten zu sehen. Achtet besonders auf die Spiegelungen und das Licht, das die Explosionen werfen:

Original-Video: Über diesen Link landet ihr bei Youtube.

Cyberpunk 2077

Auch Cyberpunk 2077, das heiß erwartete, neue Rollenspiel von CD Projekt Red, zeigte Gameplay-Szenen im Stream. Dabei standen besonders Reflexionen und indirekte Beleuchtung im Vordergrund - was in dem Neon-Setting natürlich besonders viel zur Atmosphäre beiträgt.

Original-Video: Über diesen Link landet ihr bei Youtube.

Minecraft

Auch das Klötzchen-Universum von Minecraft wird zukünftig noch realistischer beleuchtet. Im Nvidia-Stream zeigte ein Teaser neue Welten der RTX-Beta:

Original-Video: Über diesen Link landet ihr bei Youtube.

Watch Dogs Legion

Auch das kommende Action-Adventure von Ubisoft, Watch Dogs Legion, zeigte neue Szenen im Nvidia-Livestream. Diesmal geht es um den Schauplatz London, der dank Raytracing noch realistischer aussehen soll:

Original-Video: Über diesen Link landet ihr bei Youtube.

Fortnite

Auch Epic's Battle Royale Fortnite setzt zukünftig auf Raytracing-Technologie. Wie das in der Comic-Welt aussieht, seht ihr im folgenden Teaser: