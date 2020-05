Fans von Assassin's Creed sind es mittlerweile gewohnt, geheime Nachrichten zu entschlüsseln. Schon im ersten Teil war es möglich, mithilfe des Adlerauges versteckte Botschaften zu entdecken. Jetzt hat ein Fan eine erste mysteriöse Nachricht zu Assassin's Creed Valhalla gefunden und enträtselt.

Dem Twitter-User Cristophorus ist auf der Website zu Valhalla ein geheimnisvoller Runenkreis im Hintergrund aufgefallen. Da die Runen aber nicht nur ein kunstvoller Zusatz, sondern eine echte Schrift darstellen, hat er sich daran gemacht, die alte Schrift zu übersetzen. Dadurch hat er den Auszug aus einem Text gefunden, der vor mindestens über 800 Jahren entstanden ist.

Cristphorus beschreibt auf Twitter sehr genau, wie er den Runenkreis übersetzte. So musste er erst einmal das Komplette Bild von der Website ziehen, um überhaupt alle Runen sehen zu können. Danach hat er sich an die Übersetzung gemacht.

Allerdings stützte er sich dafür auf die 24 Runenzeichen des älteren Futhark und merkte erst später, dass es sich bei den Runen auf der Valhalla-Website um die 16 Runen des jüngeren Futhark handelt.

I managed to extract the whole image and started translating. I tried with Elder Futhark and another set of runes but it was futile. I noticed that there was a letter with the shape of an asterisk. It's called Haglaz and it's present as such in the YOUNGER Futhark. pic.twitter.com/LXpeYgeBNp