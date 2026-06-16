Sammelklage wegen Steam-Preisen: Valve soll Nutzern im Schnitt 130 Euro schulden

Niederländische Steam-Nutzer könnten Geld zurückbekommen. Eine Sammelklage gegen Valve spricht von rund 130 Euro Schaden pro Account.

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
16.06.2026 | 11:44 Uhr

In den Niederlanden wurde jetzt eine Sammelklage gegen Steam-Betreiber Valve gestartet. In den Niederlanden wurde jetzt eine Sammelklage gegen Steam-Betreiber Valve gestartet.

Valve bekommt in Europa neuen juristischen Ärger: In den Niederlanden hat die Stiftung Consumenten Competition Claims eine Sammelaktion gegen den Steam-Betreiber gestartet.

Unter dem Namen GameClaim will sie Entschädigung für niederländische PC-Spieler durchsetzen, die seit 2013 Spiele über Steam oder andere PC-Vertriebsplattformen gekauft haben. Nach einer Schätzung der Stiftung soll der Schaden für Verbraucher bei mehr als 220 Millionen Euro liegen.

Der Vorwurf ist nicht neu: Steam ist für viele Spieler durch Features wie Workshop und Freundesliste mehr als nur ein Shop, und genau diese starke Stellung soll Valve laut der Stiftung genutzt haben, um Preise im PC-Markt künstlich hochzuhalten.

Video starten 0:57 Das Steam Next Fest ist wieder da: Gerade warten tausende kostenlose Spiele darauf, von euch ausprobiert zu werden

Worum es in der Klage geht

Die Stiftung wirft Valve vor, seine dominante Marktposition auszunutzen: Laut GameClaim soll Steam in den Niederlanden einen Marktanteil von etwa 85 Prozent haben. Im Zentrum stehen sogenannte Meistbegünstigtenklauseln, also Vertragsbedingungen, die Entwickler und Publisher daran hindern sollen, ihre Spiele auf anderen Plattformen günstiger anzubieten als auf Steam.

GameStar Plus Logo

Jetzt Artikel freischalten

25% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle exklusiven Tests, Guides, Videos und Reportagen von GameStar
Jede Woche ein exklusiver Podcast und zwei exklusive Newsletter
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.

Mit Plus einloggen
Jetzt Plus beitreten
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Valve Steam

Valve Steam

Kategorie: Tools

Preisvergleich
Alles zum Produkt
Preisvergleich
Alles zum Produkt
Zum Thema

vor 17 Minuten

Sammelklage wegen Steam-Preisen: Valve soll Nutzern im Schnitt 130 Euro schulden

vor einer Stunde

Steam Sales 2026: Wann kommt der nächste Sale? Alle Termine im Überblick

vor einer Stunde

Meccha Chameleon: Auf Steam ist gerade eine Versteckspiel in aller Munde, bei dem ihr zum Pinsel greift

vor einer Stunde

»Absoluter Banger« - Auf Steam geht gerade ein Versteckspiel durch die Decke und es kostet euch nicht mal so viel wie ein Döner

vor 19 Stunden

Das Steam Next Fest ist wieder da: Gerade warten tausende kostenlose Spiele darauf, von euch ausprobiert zu werden
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
5 simple Tipps und Tricks die jeder kennen sollte, der ChatGPT nutzt

vor 6 Minuten

5 simple Tipps und Tricks die jeder kennen sollte, der ChatGPT nutzt
Ehepaar baut dampfbetriebenes Motorrad in der Garage: Das knackt einfach mal brutale 300 kmh

vor 8 Minuten

Ehepaar baut dampfbetriebenes Motorrad in der Garage: Das knackt einfach mal brutale 300 km/h
Sammelklage wegen Steam-Preisen: Valve soll Nutzern im Schnitt 130 Euro schulden PLUS

vor 15 Minuten

Sammelklage wegen Steam-Preisen: Valve soll Nutzern im Schnitt 130 Euro schulden
Steam Sales 2026: Wann kommt der nächste Sale? Alle Termine im Überblick   197     59

vor einer Stunde

Steam Sales 2026: Wann kommt der nächste Sale? Alle Termine im Überblick
mehr anzeigen