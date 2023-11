»Schon wieder Gothic?!« - Bei diesem Fan-Video zum Kultrollenspiel haben wir Tränen gelacht

Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters.

»Iss mal ne Wurst, Bruder«: Wer bei diesem Satz sofort an Khorinis, Minental und Scavenger-Schreie denkt, liegt goldrichtig. Und es ist auch der schlimmste Ohrwurm, den viele Gothic-Fans mit sich herumschleppen, dank eines verflucht genialen Remixes von YouTuber Jorgenson.

Gerade sorgt er mit seinem neuen Video für große Lacher in der Redaktion. Darin erklärt er rotzig-charmant, warum Gothic auch in Zeiten von Baldur's Gate 3 und Co. einfach immer noch super ist. Nämlich genau wegen seiner Eigenheiten und seiner fleißigen Community.

Superlustige Liebeserklärung

Jorgenson hat einen Clip aus dem Film Rocky Balboa gezogen und kurzerhand neu vertont. Das komplette Video seht ihr hier:

Bei uns in der Redaktion ist es gestern Abend einmal durch die (virtuellen) Gänge kursiert und die Gothic-Fans unter uns fühlten sich direkt ertappt - wohl jeder von uns hat unzählige ungespielte und bestimmt richtig coole Spiele in der Bibliothek, aber stattdessen drehen wir in der Freizeit dann doch nochmal Runden durchs Minental.

Obwohl die Steuerung Kopfschmerzen verursachen kann, obwohl die Grafik so kantig ist, dass man sich dran schneidet. Aber es ist für viele Fans eben auch eine besonders geliebte Heimat!

Das Video lenkt die Aufmerksamkeit auch auf die immer noch aktive Modding-Szene bei World of Gothic, die das Rollenspiel weiterhin mit neuen Inhalten versorgt. Darunter sind auch riesige Total Conversions wie The Chronicles Of Myrtana: Archolos oder Dirty Swamp.

Gothic 2: Dirty Swamp - Eine der besten Story-Mods vorgestellt - Eine der besten Story-Mods vorgestellt

Die Videos von Jorgenson sind ein wunderbarer Zeitvertreib, während wir gespannt auf neue Infos zum anstehenden Gothic-Remake warten. Inzwischen haben sich sogar erklärte Nicht-Fans wie Redakteur Fabiano mit Vorfreude angesteckt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald Neuigkeiten bekannt werden.

Vielleicht steckt am Ende ja sogar ein Jorgenson-Easter-Egg im Spiel? Darauf erstmal ne Wurst, Bruder.

An die werten Gothic-Fans unter euch: Kennt ihr die Videos von Jorgenson schon? Beherrscht ihr den klassischen und höchst eleganten Gothic-Tanz, den man darin so oft bewundern kann? Das wäre doch mal eine Idee für einen neuen TikTok-Trend. Aber wir wollen natürlich niemanden zu peinlichen Clips im Internet anstiften!