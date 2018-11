Sea of Thieves hat in den vergangenen Updates vornehmlich neue Inhalte bekommen, jetzt geht es in erster Linie an den Feinschliff der Spielmechaniken. So kümmert sich das kostenlose Update Shrouded Spoils beispielsweise um die Skelett-Bedrohung.

Die finsteren Klappergerippen können nun in ihren Galeonen und Schaluppen in der ganzen Spielwelt auftreten, und das Skelett-Fort spawnt nun auf sechs weiteren Inseln.

Zudem kommen die Meerjungfrau-Statuen zurück in Sea of Thieves und locken mit Edelsteinen, die ihr gegen Gold oder Rufpunkte bei der Handels-Allianz eintauschen könnt. Dort gibt es zudem ein neues Mega-Fass zu kaufen, das einen deutlich größeren Explosionsradius aufweist.

Nebulöser Nebel

So gänzlich ohne neuen Content sollen Piraten dann also doch nicht in See stechen. Zumal mit dem Nebelwetter eine neue Wettersituation ihren Schleier über Sea of Thieves ausbreitet, die euch die Weitsicht verwehrt und für unachtsame Crews den wortwörtlichen Untergang bedeuten kann. Wenn ihr keinen zuverlässigen Matrosen im Ausguck habt, segelt ihr schnell mal in die Fänge des Kraken oder anderer Piratenschrecken.

Bösere Bosse

Und das kann nach dem Update Shrouded Spoils praktisch jederzeit geschehen, denn der Kraken taucht nun häufiger in Sea of Thieves auf. Mit einer neuen Angriffs-Variante erwischt euch das Biest dann womöglich auf dem falschen Holzbein, aber hey: Zumindest könnt ihr das Monster ebenfalls seiner Gliedmaßen berauben, und euch dafür sogar bezahlen lassen. So liefert jeder kampfunfähig geschlagene Tentakel jetzt lohnende Beute!

Auch der Bossfisch Megalodon wurde für Shrouded Spoils überarbeitet, vornehmlich visuell mit neuen Modellen. Außerdem wirft er jetzt ebenfalls Beute ab, wenn ihr ihn besiegt.

Eine Reihe Komfortverbesserungen, neuer Endgame-Inhalte für Piratenlegenden und neuer Anpassungsoptionen für eure Piratenschiffe runden das Update Shrouded Spoils für Sea of Thieves ab.

Shrouded Spoils ist ab sofort verfügbar.

