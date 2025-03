Seit acht Jahren wollen Spieler auf eine Zauberschule gehen, 2025 ist es nun endlich so weit

Die Magier-Akademie öffnet ihre Tore noch dieses Jahr.

Vor acht Jahren angekündigt, seit drei Jahren komplette Funkstille: Auf das Cozy Game Witchbrook (ehemals Project Spellbound) warten Spieler schon lange, manche haben den Titel bereits abgeschrieben. Jetzt gibt es aber nicht nur ein neues Lebenszeichen, sondern auch einen Release-Zeitraum und einen frischen Trailer.

Im Winter dieses Jahres soll Witchbrook erscheinen, wie in der letzten Nintendo Direct verraten wurde. Der CTO des Studios Cucklefish glaubt laut einer Pressemitteilung nicht, dass der Simulationsgrad und die Wiedergabetreue, die wir angestrebt haben, von einem Spiel erwartet wird, das nicht zu den AAA-Titeln gehört.

Was ist Witchbrook?

1:45 Stardew Valley trifft auf Harry Potter: Nach langer Entwicklung erscheint Witchbrook dieses Jahr

Im ersten Moment erinnert Witchbrook an ein magisches Stardew Valley - der Pixellook, kombiniert mit dem gemütlichen Spielstil ist sehr präsent. Ihr seid eine Hexe, die in der Stadt Mossport eine magische Akademie besucht.

Ihr müsst aber nicht nur Zaubersprüche und Flüche büffeln, stattdessen schließt ihr Freundschaften, verliebt euch und deckt Geheimnisse auf. Ein paar Hausaufgaben gibt’s trotzdem, aber ihr wollt ja auch eure magischen Fähigkeiten verbessern.

Das eigene Zuhause kann natürlich auch beliebig eingerichtet werden, wenn bei all den anderen Aktivitäten noch genug Zeit bleibt. Witchbrook lässt sich mit bis zu drei weiteren Freunden spielen

Damit scheint es, als ob Witchbrook noch vor dem Nachfolger von Stardew Valley erscheint: Für Haunted Chocolatier gibt es nämlich noch keinen Release und der Entwickler will sich die Zeit nehmen, bis sein zweites Herzensprojekt komplett fertig ist.

Vielleicht füllt Witchbrook außerdem eine zweite Lücke in den Herzen mancher Spieler, da der geplante DLC für Hogwarts Legacy abgeblasen wurde. Mehr dazu lest ihr in der obigen News.