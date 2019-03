Nicht nur die internationale Presse überschüttet Sekiro: Shadows Die Twice mit Spitzenwertungen, auch Spieler geben auf Metacritic im Schnitt sehr hohe Punktzahlen für das Soulslike von den Dark-Souls-Erfindern From Software. Sekiro erntet also vielerseits Lob.

Die positive Resonanz macht sich auch bei den Zahlen gleichzeitig aktiver Spieler auf Steam bemerkbar. Zu Spitzenzeiten stürzten sich fast 125.000 Samurai in die gnadenlosen Kämpfe.

Direkt in die Steam-Bestenliste

Stand jetzt belegt Sekiro Platz vier der meistgespielten Spiele auf Steam (via steamcharts.com), direkt hinter den Allzeit-Spitzenreitern Dota 2, PUBG und CS:GO. Somit steht Sekiro deutlich vor populären Spielen wie Rainbow Six: Siege und GTA 5, was die derzeitigen Spielerzahlen betrifft.

Besser als Devil May Cry 5: Wie die Spielerzahlen weiter verraten, kann Sekiro: Shadows Die Twice sogar am sehr erfolgreichen Devil May Cry 5 vorbeiziehen, das zu Höchstzeiten ebenfalls beachtliche 88.000 gleichzeitig aktive Spieler verzeichnen konnte.

Warum Sekiro so gut ankommt, lest ihr in unserem Test, dessen Fazit ihr euch weiter unten auch als Video zu Gemüte führen könnt. So sollten Spieler mit wenig Frustresistenz Vorsicht walten lassen, Fans von herausforderndem und komplexem Kampf-Gameplay dafür ganz genau hinschauen:

