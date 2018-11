The Walking Dead - Film-Trilogie zur Zombie-Serie geplant

In der aktuellen 9. Staffel von The Walking Dead verabschiedet sich bekannterweise Hauptdarsteller Andrew Lincoln als Rick Grimes aus der Zombie-Serie. In der heutigen Folge gibt er seine spektakuläre Abschiedsvorstellung.

Nun können Fans aufatmen, denn so ganz verschwindet er nicht: Der US-Sender AMC (via Twitter) bestätigt eine dreiteilige Filmreihe mit Rick, die als Spin-off direkt an die Ereignisse aus seiner finalen TWD-Folge anknüpfen wird. So gibt es nun doch ein Wiedersehen mit dem Helden der ersten Stunde nach der Zombie-Apokalypse nach den Comics von Robert Kirkman.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

In den Filmen sehen Fans, wie es dem scheinbar tödlich verwundeten Rick an einem komplett neuen Ort ergehen wird. Damit erweitern die Macher der Serie das Universum um einen weiteren Ort während der Zombie-Apokalypse.

Weitere Spin-offs zur Zombie-Serie geplant

Somit wird auch gleich die Grundlage für eine neue Serie und weitere Spin-offs gelegt. Verantwortlich dafür zeigt sich Produzent und Autor Scott Gimple, der hinter der Serie The Walking Dead und dem ersten Serienableger Fear the Walking Dead steht.

Die Produktion der Film-Trilogie beginnt im nächsten Jahr, ein TV-Start auf dem US-Sender AMC steht noch aus. Auch ist noch keine weitere Besetzung bekannt.

Mehr dazu: Weitere Walking-Dead Spin-offs für die nächsten Jahre geplant

Die Serie The Walking Dead mit Ricks finaler Folge "Wach auf" (OT: What Comes After) wird am heutigen Montag, 5. November ab 21 Uhr auf dem Pay-TV-Sender Fox ausgestrahlt und steht anschließend auch via Sky Go, Sky Ticket und Sky On Demand zum Abruf bereit.

Rick gets visited by the ghosts of #WalkingDead past in next week's emotional new episode ? pic.twitter.com/lraai3UbbO — The Walking Dead (@TheWalkingDead) October 29, 2018

